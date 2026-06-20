Procuraduría adelanta 192 investigaciones por presunta participación indebida en política

A pocas horas de que los colombianos salgan a las más de 122 mil urnas a escoger quién será el nuevo presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación siguió identificando a funcionarios públicos que están participando en política, por lo que son investigados.
El nuevo caso fue el del personero de Curumaní, Cesar, Rober Fabian Rosado, a quien la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar lo investiga por una publicación de una noticia en un portal regional en la que presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro; al parecer, con frases alusivas a su cercana amistad y la admiración por su trabajo en la nación.