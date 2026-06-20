Procuraduría adelanta 192 investigaciones por presunta participación indebida en política

A pocas horas de que los colombianos salgan a las más de 122 mil urnas a escoger quién será el nuevo presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación siguió identificando a funcionarios públicos que están participando en política, por lo que son investigados. El nuevo caso fue el del personero de Curumaní, Cesar, Rober Fabian Rosado, a quien la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar lo investiga por una publicación de una noticia en un portal regional en la que presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro; al parecer, con frases alusivas a su cercana amistad y la admiración por su trabajo en la nación.

Con el caso del personero de Curumaní se eleva a 192 el número de procesos disciplinarios en curso por la Procuraduría General, de los cuales 67 son procesos en investigación disciplinaria, 126 procesos en indagación previa y la sanción de 13 más. De otra parte, el domingo la Procuraduría, en el marco de la estrategia Paz Electoral, desplegará un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Para esto se han destinado 10.228 funcionarios del Ministerio Público para ejercer funciones de vigilancia preventiva e intervención, de los cuales 3.479 corresponden a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; otros 4.400 corresponden a las personerías municipales y 2.349 a la Defensoría del Pueblo.

Entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.000 comisiones escrutadoras de los diferentes niveles habilitadas en todo el país. De manera específica, en Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en el recinto Corferias de esta circunscripción electoral. También la Procuraduría dispondrá el domingo desde las 7:00 a. m., el Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, con el propósito de recibir y gestionar quejas ciudadanas sobre posibles irregularidades electorales y brindar apoyo técnico a los funcionarios desplegados en el territorio nacional. En ese plan de vigilancia técnica se tienen 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.