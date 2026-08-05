¿Quién era César Gastélum? El influencer mexicano murió durante una transmisión en vivo en Culiacán

El influencer mexicano César Gastélum, conocido por sus videos de comedia en TikTok y seguido por cerca de 600.000 personas en esa plataforma, murió tras ser atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México.
El ataque ocurrió el martes 4 de agosto y fue confirmado por las autoridades mexicanas, que calificaron el hecho como una agresión directa. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el caso es investigado en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa para identificar y capturar a los responsables.
Según la información oficial, una de las líneas de investigación analiza varias publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, ya que en algunas de ellas hacía referencia a una facción de un grupo delictivo. No obstante, las autoridades no han establecido por ahora una relación concluyente entre ese contenido y el homicidio.