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¿Quién era César Gastélum? El influencer mexicano murió durante una transmisión en vivo en Culiacán

Las autoridades investigan el crimen como un ataque directo y analizan si sus publicaciones en redes sociales pueden estar relacionadas con el caso.

  • César Gastélum, influencer mexicano conocido por sus videos en TikTok, fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán. Las autoridades investigan el caso como un ataque directo y buscan identificar a los responsables. FOTO: César Gastélum vía Instagram.
    César Gastélum, influencer mexicano conocido por sus videos en TikTok, fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán. Las autoridades investigan el caso como un ataque directo y buscan identificar a los responsables. FOTO: César Gastélum vía Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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El influencer mexicano César Gastélum, conocido por sus videos de comedia en TikTok y seguido por cerca de 600.000 personas en esa plataforma, murió tras ser atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

El ataque ocurrió el martes 4 de agosto y fue confirmado por las autoridades mexicanas, que calificaron el hecho como una agresión directa. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el caso es investigado en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa para identificar y capturar a los responsables.

Según la información oficial, una de las líneas de investigación analiza varias publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, ya que en algunas de ellas hacía referencia a una facción de un grupo delictivo. No obstante, las autoridades no han establecido por ahora una relación concluyente entre ese contenido y el homicidio.

Tiene que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual, y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

El asesinato de Gastélum ocurre en un contexto de violencia persistente en Culiacán, ciudad que desde septiembre de 2024 ha sido escenario de enfrentamientos entre las facciones Los Mayos y Los Chapitos, ambas pertenecientes al Cartel de Sinaloa. Según un informe reciente de la organización International Crisis Group, la disputa por el control territorial ha incrementado los homicidios y otros hechos violentos en la región.

El reporte también advierte que estos grupos han utilizado armas de alto poder, vehículos blindados e incluso drones durante los enfrentamientos, afectando la seguridad y la vida cotidiana de la población.

El caso recordó otro crimen que conmocionó a México en mayo de 2025: el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien también fue atacada mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza en el estado de Jalisco. Ese proceso judicial continúa avanzando y recientemente las autoridades informaron nuevas capturas relacionadas con el feminicidio.

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Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de César Gastélum y establecer los móviles del ataque.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era César Gastélum y qué pasó con el influencer mexicano en Culiacán?
César Gastélum era un creador de contenido mexicano conocido por sus videos de comedia en TikTok. Murió tras ser atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, un caso que las autoridades investigan como una agresión directa.
¿Qué investigan las autoridades sobre el asesinato de César Gastélum?
La Fiscalía de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad de México investigan el homicidio para identificar a los responsables. Entre las líneas de investigación analizan publicaciones del influencer y otros elementos recolectados durante las diligencias.
¿Dónde ocurrió el ataque contra César Gastélum y qué se sabe del caso?
El ataque ocurrió frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa, mientras el influencer transmitía en vivo. Las autoridades revisan cámaras de seguridad, evidencias y testimonios para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.
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