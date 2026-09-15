Rescataron a esposa de exalcalde de Simití tras secuestro: la dejaron abandonada cerca del río Magdalena

El Ejército Nacional rescató a Marlene Cuartas, la viuda del exalcalde de Simití, Bolívar, Jesús Alberto Ramírez Carmona. La mujer había sido secuestrada en la madrugada del lunes 14 de septiembre en una finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, en el sur de Bolívar. Los delincuentes se la llevaron en una Toyota Fortuner de color blanco, de propiedad de la mujer.

Sin embargo, una operación de control territorial permitió que tropas del Batallón de Selva N.° 48 de la Brigada 19 lograran hallarla sobre las 6:00 de la tarde, cuando los raptores la dejaron abandonada a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

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El hallazgo se produjo exactamente en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Hasta allí llegaron los soldados que iniciaron las operaciones desde la madrugada para dar con el paradero de Cuartas, desplegando un plan candado que consistió en cerrar vías y restringir movimientos mediante una unidad cerrada.