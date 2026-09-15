Reconocido punkero murió en riña durante concierto por las víctimas del terremoto en el Popular 1, Medellín

Una pelea entre un grupo de punkeros durante un concierto solidario por las víctimas del terremoto, que se organizó en el barrio Popular 1, de Medellín, dejó una persona muerta, una más lesionada y un capturado por las autoridades. La víctima de estos hechos era un reconocido personaje de la cultura punk de la ciudad.
Este altercado fue a las 10:00 de la noche del pasado sábado en la llamada Cancha El Tierrero, en la carrera 37A con la calle 107A, en el barrio Popular 1, nororiente de Medellín. Ocurrió durante un evento llamado Ruido Solidario, en el cual se pretendía recolectar ayudas para las víctimas de la emergencia del 10 de agosto.