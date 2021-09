Los condenados capos del extinto Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, hicieron pública una explosiva declaración en la noche de este martes, en la cual cargan de forma directa contra el expresidente Andrés Pastrana.

La misiva, remitida a diferentes medios de comunicación y firmada por Gilberto y Miguel, se da a conocer una semana después de que el expresidente Pastrana revelara ante la Comisión de la Verdad una carta de los Rodríguez -fechada del 12 de junio del 2000-, en cuyo contenido se habla de cómo estos exnarcotraficantes penetraron la campaña presidencial del exmandatario liberal Ernesto Samper.

Y su revelación, dos décadas después, es lo que motivó la carta de los capos. “No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”, afirman los Rodríguez.

A renglón seguido lo fustigan: ”Tenemos entendido que dicho escenario funciona para que los personajes se acerquen para hacer una catarsis espiritual confesando sus delitos y claro, señalando a sus cómplices y los delitos que ellos mismos hayan cometido”.

Los Rodríguez afirman que el origen de la carta revelada por Pastrana es un supuesto intento de chantaje que les habría hecho el entonces jefe de Estado, quien, según dijeron los exnarcos, les exigió esa misiva acusando a Samper a cambio de no extraditarlos a Estados Unidos.

Ellos aseguran que en principio se negaron, porque incluso se les habría pedido inculpar al ya fallecido Horacio Serpa, pero que la insistencia del “doctor Rojas” terminó convenciéndolos de hacerla. Eso sí, tras reiterar que fue un chantaje a cambio de no enviarlos a una prisión federal, los Rodríguez advierten que pidieron que su contenido nunca se hiciera público.

“En pocas palabras, esa es la historia de la carta que usted entrego a la Comisión de la Verdad sin esta explicación. Como usted bien sabe, doctor Pastrana, usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad”, enfatizan los Rodríguez.

Además, aseguran que Pastrana estuvo de alguna manera relacionado con los escándalos de corrupción de contratos en Dragacol y Chambacú, y hasta afirman que a través del condenado Alberto Giraldo tuvieron contacto con la campaña presidencial del ahora exmandatario conservador: “Ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción”.

Por último, los hermanos Rodríguez Orejuela conminan al exmandatario, quien hasta la noche de este martes no se había pronunciado por esta explosiva carta, a que si considera que es mentira lo que afirman que proceda a denunciarlos ante las instancias que considere competentes.