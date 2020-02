Incluir la migración en los planes de desarrollo, otra tarea para Colombia

Gustavo Adolfo Pérez

Venezolano en Medellín

“Llegué en abril del año pasado a Medellín. Aquí la atención ha sido excelente. Realmente no tengo ninguna queja, porque me han atendido en el hospital de Itagüí y no me cobraron ni un solo peso. Es increíble lo que están haciendo con nosotros, lo he sentido y vivido, junto a mis dos hijos. Estoy trabajando con una compañía que hace jornadas de salud en las empresas”.