“Subimos al cuarto. Él abrió la puerta y me dijo: ‘Siéntate’. Él se sentó en el computador. Luego me dijo: ‘¿Me puedo sentar al lado tuyo?’. Y se me sentó y me echó el brazo encima. Yo le dije: ‘Nononó, no tenemos nada que estar haciendo acá solos, absolutamente nada. Vámonos’. Él man se rió y me dijo: ‘Bueno, vamos’”, le dijo Sarmiento al diario bogotano.

Además de las conversaciones por chat, según Sarmiento los comportamientos en la oficina también empezaron a pasarse de la raya: la abrazaba mucho, le acariciaba el cabello y la besaba en la frente . “Siempre me llamaba, me chismoseaba algo, me daba el abrazo, me respiraba y me sobaba el pelo. Yo sudaba y estaba tiesa ”, le contó a El Espectador.

Al parecer, en la oficina el comportamiento de Gómez no era diferente: “Cada que iba a la oficina me daba un abrazo. Me cogía la cara y me daba un beso en la frente. Siempre sentía miedo. Sentía que en cualquier momento me iba a dar un beso y pensaba: ‘¿En qué momento no me lo dará en la frente sino en la boca’. Él me cogía la cara duro y quedaba medio inmovilizada. Me tensaba un montón. A él le daba risa”, narró Sarmiento.

El 28 de octubre, tres días antes del beso en su oficina, Gómez le envió el que es tal vez el mensaje más subido de tono de todos los chats que se conocieron. “Solo te falta vestirte de látex con un látigo en la mano, oh dominatrix”, le texteó.

Este es un fragmento de esa conversación:

C.S: “Bueno, vamos a hablar de lo espectacular que está la revista del estudio de mecanismos”.

H.G: : “Sí! Quedó muy bello el diseño”:

C.S: “Jajajaja para que no diga que no los impulso a hacer cosas mejores cada vez”.

H.G.: “Me parece muy bien. Solo te falta vestirte de látex con un látigo en la mano oh dominatrix”

C.S: “Ehm bueeeeeeeno”.

Finalmente, Sarmiento dio su versión sobre el suceso de día de Halloween que la hizo renunciar y denunciar a su exjefe.

En primer lugar aclara que ese día llevaba puesta una peluca e iba vestida con ropa que se ponía normalmente para ir a trabajar. Esa aclaración es importante porque en la carta que Gómez le envió en su momento a la junta de la Asociación dijo, como para justificarse, que Sarmiento había entrado a su oficina “disfrazada de gata con maquillaje y una malla y una trusa negra de cuerpo entero”.

Ese día de Halloween, Gómez la llamó a su oficina. “Ven a donde el big bad wolf (gran lobo feroz)”, le escribió. Ella no le contestó y subió a su despacho. Ahí Gómez estaba en una reunión virtual.

Según Sarmiento, cuando ella iba de salida para no interrumpir, él le dijo que siguiera. “Cerró la puerta, me miró, se rió, me cogió la cara y me dio un beso en la boca. Yo lo empujé: ‘¿Usted qué está haciendo?’. Y me dijo: ‘Es un beso y ya’. Yo le dije: ‘¡Pero en la boca!’. Me dijo: ‘No te preocupes, siéntate’. Yo le contesté: ‘Obviamente me voy a ir’. Yo salí verde. Entré a la oficina de mi amigo y le dije: ‘Tengo que renunciar ya. Hernando José me dio un beso’. Salí llorando. Desde ese día nunca volví a hablar con él y lo bloqueé”

El caso y todas las pruebas están en manos de la Fiscalía, pero inexplicablemente la entidad lo archivó el pasado 21 de marzo. Sin embargo, tras las consultas sobre el caso hechas por El Espectador, el expediente tuvo un giro de 180 grados y revivió inesperadamente la semana pasada.

Gómez Restrepo —exdirector de Planeación Nacional, excoordinador del Banco de la República, exnegociador del TLC con EEUU— no se ha pronunciado todavía al respecto.