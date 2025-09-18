Revelaron la identidad de las tres personas asesinadas dentro de una camioneta blindada en el sur de Cali

Un violento ataque interrumpió la tranquilidad de la noche en una prestigiosa zona del sur de Cali, cuando fueron asesinadas tres personas dentro de una camioneta blindada. El hecho ocurrió en la vía La Buitrera, un exclusivo sector conocido por sus colegios privados y casas campestres.
Dentro del vehículo, tres hombres fueron asesinados, y de acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el cuarto ocupante del vehículo habría sido el autor de los disparos contra el resto de los ocupantes.
Indepaz confirmó la identidad de dos de las víctimas: Brandon Asdrúbal Castillón Medina, de nacionalidad extranjera, de 29 años, y Estefanía Freire Martínez. La tercera víctima fue identificada por la Policía como Daniel Esteban Freire, de 34, pero su relación con el caso aún no se ha esclarecido.