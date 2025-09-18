x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Revelaron la identidad de las tres personas asesinadas dentro de una camioneta blindada en el sur de Cali

La primera hipótesis de las autoridades es que, al parecer, una cuarta persona que también estaba al interior del vehículo habría disparado indiscriminadamente contra los otros tres ocupantes.

  • El hecho ocurrió este miércoles la vía La Buitrera, una lujosa zona del sur de Cali. FOTO: Redes sociales @NotiCaliOficial
    El hecho ocurrió este miércoles la vía La Buitrera, una lujosa zona del sur de Cali. FOTO: Redes sociales @NotiCaliOficial
  • Indepaz y las autoridades confirmaron la identidad de las personas asesinadas dentro del vehículo. FOTO: El Colombiano
    Indepaz y las autoridades confirmaron la identidad de las personas asesinadas dentro del vehículo. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
18 de septiembre de 2025
bookmark

Un violento ataque interrumpió la tranquilidad de la noche en una prestigiosa zona del sur de Cali, cuando fueron asesinadas tres personas dentro de una camioneta blindada. El hecho ocurrió en la vía La Buitrera, un exclusivo sector conocido por sus colegios privados y casas campestres.

Le puede interesar: Destituyeron e inhabilitaron por 15 años a un policía que disparó y mató a dos civiles durante protestas en 2020

Dentro del vehículo, tres hombres fueron asesinados, y de acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el cuarto ocupante del vehículo habría sido el autor de los disparos contra el resto de los ocupantes.

Indepaz confirmó la identidad de dos de las víctimas: Brandon Asdrúbal Castillón Medina, de nacionalidad extranjera, de 29 años, y Estefanía Freire Martínez. La tercera víctima fue identificada por la Policía como Daniel Esteban Freire, de 34, pero su relación con el caso aún no se ha esclarecido.

La sombra de la violencia en el Valle

De acuerdo con el informe de Indepaz, dos de los cuerpos quedaron sin vida en el lugar de los hechos, mientras que la tercera víctima falleció de camino al centro asistencial, pese a los intentos por salvarlo.

El macabro suceso puso de manifiesto la creciente ola de violencia que azota el Valle del Cauca. Indepaz, citando datos de la Defensoría del Pueblo, recordó la Alerta Temprana 012 de 2025, que advirtió sobre el aumento de los homicidios en la región.

El informe señaló una reconfiguración de las disputas entre grupos armados como las disidencias, el ELN, Los Espartanos y Los Mexicanos. La violencia de estos grupos no se limita a las confrontaciones, ya que se extiende a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el secuestro.

La Defensoría también alertó sobre el “posible reclutamiento forzado y la instrumentalización para actividades ilegales de la población vulnerable, en especial la niñez y la juventud”.

Un crimen con posible sello del narcotráfico

Fuentes judiciales consultadas por la revista Semana sugirieron una posible conexión de este triple homicidio con el narcotráfico local, una hipótesis que no sería ajena a la dinámica criminal que vive actualmente la región.

Los asesinatos en La Buitrera, en un entorno que parece ajeno a la violencia, evidenciaron cómo las disputas entre estos grupos armados han permeado incluso los sectores más “acomodados o tranquilos” de la ciudad, dejando claro que nadie está a salvo de la escalada de terror.

Indepaz y las autoridades confirmaron la identidad de las personas asesinadas dentro del vehículo. FOTO: El Colombiano
Indepaz y las autoridades confirmaron la identidad de las personas asesinadas dentro del vehículo. FOTO: El Colombiano

La investigación está en curso, por lo que se espera que en los próximos días las autoridades aclaren los detalles y conexiones de este trágico caso que conmocionó a la ciudad.

También le puede interesar: Lo que hay detrás del enroque en el MinTIC: Petro decidió a última hora designar a una aliada cercana y reversó nombramiento técnico

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida