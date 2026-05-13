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Video | Pasajero fue expulsado de un vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento indebido

La aeronave tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado, lo que generó costos cercanos a los 40.000 USD, equivalentes aproximadamente a 150 millones de pesos colombianos.

  • Sacaron a pasajero de un avión en Bogotá por presunto comportamiento indebido; las autoridades investigan el caso. FOTOS: Capturas de pantalla
    Sacaron a pasajero de un avión en Bogotá por presunto comportamiento indebido; las autoridades investigan el caso. FOTOS: Capturas de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Un pasajero que fue retirado de un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid, España, por presunto comportamiento indebido durante la noche del 10 de mayo.

En un video publicado en redes sociales se observa cómo dos agentes de policía ingresan a la aeronave y se dirigen hacia los asientos traseros con el fin de esposar al hombre en presencia de los 275 pasajeros y auxiliares de vuelo.

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El sospechoso, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, vestía una camiseta blanca y fue enviado hasta un Centro de Traslado por Protección, donde posteriormente le impusieron un comparendo.

El pronunciamiento de Avianca

De acuerdo con un comunicado publicado por la aerolínea Avianca, el pasajero habría acosado a una mujer mientras se encontraba en estado de embriaguez, motivo por el cual el capitán tomó la decisión de regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Pronunciamiento de Avianca sobre incidente durante vuelo Bogotá-Madrid. Foto: redes sociales
Pronunciamiento de Avianca sobre incidente durante vuelo Bogotá-Madrid. Foto: redes sociales

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“Como consecuencia directa de esta conducta, Avianca ha incurrido en costos operativos y logísticos que ascienden a, por lo menos, 40.000 USD, equivalentes aproximadamente a 150 millones de pesos colombianos”, se lee en el documento.

Desde la aerolínea explicaron que estos gastos se derivan del consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros.

“Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, la aerolínea ya registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, que se suman a los 572 reportes contabilizados durante 2025”, agregaron.

El comportamiento ha generado rechazo entre los internautas, quienes enfatizaron la necesidad de proteger no solo a las mujeres, sino también a hombres y niños en condición de vulnerabilidad.

Avianca inició acciones legales en Colombia y España, incluyendo denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el pasajero por su comportamiento disruptivo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasa con el dinero del tiquete si expulsan a un pasajero del avión?
En casos de comportamiento disruptivo o violento, el pasajero pierde el derecho al transporte y, por lo general, no tiene derecho a reembolso. Además, la aerolínea puede exigirle el pago de los daños y perjuicios económicos causados por el desvío del vuelo
¿Por qué retiraron al pasajero del vuelo Bogotá-Madrid?
Por un presunto comportamiento indebido dentro de la aeronave, incluyendo posibles actos de acoso y exhibicionismo
¿Qué sanciones puede recibir un pasajero por mal comportamiento en un avión?
Dependiendo del caso, puede enfrentar comparendos, restricciones de vuelo, investigaciones judiciales o sanciones económicas
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