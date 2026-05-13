Video | Pasajero fue expulsado de un vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento indebido

Un pasajero que fue retirado de un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid, España, por presunto comportamiento indebido durante la noche del 10 de mayo. En un video publicado en redes sociales se observa cómo dos agentes de policía ingresan a la aeronave y se dirigen hacia los asientos traseros con el fin de esposar al hombre en presencia de los 275 pasajeros y auxiliares de vuelo. Lea también: Hantavirus: aterrizan los últimos vuelos de evacuación en Países Bajos; esto se sabe del brote El sospechoso, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, vestía una camiseta blanca y fue enviado hasta un Centro de Traslado por Protección, donde posteriormente le impusieron un comparendo.

El pronunciamiento de Avianca

De acuerdo con un comunicado publicado por la aerolínea Avianca, el pasajero habría acosado a una mujer mientras se encontraba en estado de embriaguez, motivo por el cual el capitán tomó la decisión de regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Pronunciamiento de Avianca sobre incidente durante vuelo Bogotá-Madrid. Foto: redes sociales

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Como consecuencia directa de esta conducta, Avianca ha incurrido en costos operativos y logísticos que ascienden a, por lo menos, 40.000 USD, equivalentes aproximadamente a 150 millones de pesos colombianos”, se lee en el documento. Desde la aerolínea explicaron que estos gastos se derivan del consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros.

“Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, la aerolínea ya registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, que se suman a los 572 reportes contabilizados durante 2025”, agregaron. El comportamiento ha generado rechazo entre los internautas, quienes enfatizaron la necesidad de proteger no solo a las mujeres, sino también a hombres y niños en condición de vulnerabilidad. Avianca inició acciones legales en Colombia y España, incluyendo denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el pasajero por su comportamiento disruptivo. Siga leyendo: ¡Ojo si viaja a Europa! 13.000 vuelos cancelados por crisis de combustible, tras guerra en Medio Oriente Bloque de preguntas y respuestas