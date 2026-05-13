Metro recuperó 1,9 millones de viajes en 2025, pero el vehículo privado sigue ganando en Medellín: ¿qué está pasando?

Luego de experimentar una reducción que fue motivo de consternación, el Metro de Medellín volvió a incrementar su número de viajes en 2025, año en el que se realizaron 1,9 millones de viajes más en comparación con 2024.
El dato fue entregado por esa empresa de transporte masivo durante la presentación de su más reciente informe de sostenibilidad, en el que se precisó que mientras en 2024 el acumulado de viajes se había ubicado en 308 millones, en 2025 ese mismo indicador se ubicó en 310 millones.
Este último acumulado, añadió la empresa, representa un cumplimiento de un 100,4% de la meta presupuestada para 2025.
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“Esto representa 1,4 millones de viajes por encima de lo proyectado. En comparación con 2024, cuando se registraron 308,3 millones de viajes, el resultado de 2025 muestra un incremento del 0,6%, equivalente a 1,9 millones de viajes adicionales en el sistema SITVA (Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá)”, plasmó la entidad en su informe.
A pesar de representar una recuperación, las cifras de 2025 todavía están por debajo del total de viajes alcanzado en 2023, cuando se realizaron 312,5 millones.