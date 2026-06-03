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Abren convocatoria para mejorar la vida de niños y jóvenes con malformaciones en las manos y trastornos neuromusculares

Especialistas nacionales e internacionales participarán en esta nueva edición de la misión, enfocada en mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes que se inscriban.

  • La misión médica que ha ayudado a más de 420 personas a recuperar sus funciones básicas abre nueva convocatoria en Colombia. FOTO: RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ
    La misión médica que ha ayudado a más de 420 personas a recuperar sus funciones básicas abre nueva convocatoria en Colombia. FOTO: RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Clínica Las Américas Auna y Fundación Auna Ideas abrieron una nueva convocatoria de valoraciones médico-quirúrgicas para pacientes que presentan dificultades para mover sus manos, alimentarse, escribir o realizar actividades cotidianas.

Esta nueva edición de la Misión de la Esperanza está enfocada en el tratamiento de malformaciones congénitas y condiciones neuromusculares complejas, como parte del compromiso de Auna con la transformación de la salud en Latinoamérica.

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Desde su creación en 2011, esta iniciativa ha beneficiado a más de 420 pacientes en Colombia mediante procedimientos reconstructivos y funcionales orientados a recuperar la movilidad, reducir la espasticidad y mejorar la funcionalidad de los miembros superiores.

Asimismo, el programa responde a una visión que busca construir un sistema de salud más accesible, humano y centrado en las personas, especialmente para quienes enfrentan condiciones de alta complejidad en las que aún persisten brechas de atención.

¿Para quién va dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a niños, niñas y adolescentes con condiciones como sindactilia (dedos fusionados), polidactilia, lesiones del plexo braquial y espasticidad asociada a parálisis cerebral, trastornos que pueden limitar significativamente su autonomía y la realización de actividades cotidianas.

¿Cómo se hará?

Durante esta nueva edición, los pacientes inscritos pasarán por un proceso de evaluación interdisciplinaria que permitirá determinar quiénes son aptos para procedimientos quirúrgicos reconstructivos y funcionales de alta complejidad.

La misión contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales en cirugía de mano, cirugía plástica y reconstructiva, anestesiología y rehabilitación.

“Desde hace más de una década, la Misión de la Esperanza ha permitido que cientos de pacientes recuperen funciones esenciales para su vida diaria, desde volver a escribir o alimentarse por sí mismos hasta mejorar su independencia y movilidad”, afirmó la doctora Sabrina Gallego, cirujana plástica de Clínica Las Américas Auna.

¿Cuál es el objetivo de esta gestión?

Uno de los principales objetivos de estas intervenciones es recuperar funciones esenciales de la vida diaria, ya que los pacientes suelen presentar limitaciones importantes para realizar actividades básicas como sujetar objetos, vestirse, comer o escribir.

“Con esta nueva convocatoria buscamos llegar a más personas con malformaciones congénitas, secuelas paralíticas o lesiones que afectan la funcionalidad de sus manos y miembros superiores, brindándoles acceso a una valoración especializada y a un tratamiento integral que puede transformar significativamente su calidad de vida”, agregó Gallego.

El tratamiento por parte de especialistas mejora la vida de los pacientes, así como su funcionalidad y su interacción con el entorno, generando efectos positivos en su calidad de vida.

¿Por dónde es la inscripción y hasta cuándo?

Las personas interesadas en participar en el proceso de valoración podrán postularse a través del sitio web: clinicalasamericas.lasamericas.com.co hasta el próximo 20 de junio.

Los casos serán evaluados por un equipo interdisciplinario que definirá la viabilidad médica y quirúrgica de cada paciente.Para más información o resolver dudas, escribir al correo: helen.mejia@auna.org

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