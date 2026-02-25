Más de 23.000 extranjeros llegaron a Medellín a practicarse procedimientos médicos

La visita de un campeón delSuperbowl de la NFL a Medellín para hacerse un tratamiento de células madre mostró la importancia de la capital antioqueña dentro del mapa del turismo médico en el mundo. En 2024, 23.323 extranjeros viajaron exclusivamente a la ciudad para realizarse procedimientos a todos los niveles, desde chequeos generales hasta tratamientos más complejos como el del deportista en cuestión. Cam Jurgens, campeón con los Philadelphia Eagles del Superbowl en el 2025, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en su espalda. Sin embargo, su estado de salud se complicó y la última temporada no pudo disputar ni un encuentro.

Ante el riesgo de perderse la temporada 2026-2027 del fútbol americano, en medio de un contrato de 68 millones de dólares ($251.000 millones) por cuatro años, firmado después de ser campeón, decidió llegar a Medellín para intervenirse con células madre, luego de conocer la calidad médica de la ciudad para estos procedimientos. Como Jurgens, personas de Estados Unidos, elCaribe, Europa, Centro y Suramérica han venido confiados en la alta competitividad del personal médico paisa, sumado a que el valor a pagar por estos servicios es muy inferior al de otras latitudes. Ana María Mejía Mejía, subsecretaria de Promoción y Entretenimiento de Medellín, comentó que “al contar con una gran oferta médica, la ciudad es visitada por muchas personas que vienen a hacerse chequeos generales, pero también a buscar servicios de oftalmología, odontología, tratamientos de fertilidad o procedimientos neuronales, por mencionar algunos”.

Los orígenes

De acuerdo con el clúster de salud Medellín Health City, de la Cámara de Comercio de Medellín, del total de los turistas que vinieron a la ciudad por tratamientos médicos, 3.045 llegaron en vuelos desde Estados Unidos. Entérese: Terapias con células madre, ¿seguras? En el podio de este listado lo siguen dos países de las islas del Caribe: Curazao con 1.344 visitantes y Aruba con 1.019. Los 10 primeros del escalafón lo completan Panamá con 730, España con 356, Canadá con 350, Bonaire con 316, Países Bajos con 223, Alemania con 215 y Ecuador con 206. “Nos encontramos con varios fenómenos dentro de los visitantes. Tenemos unos casos, como los de Panamá, que llegan por pólizas de salud porque les sale más económico traerlos a Medellín, pero también nos encontramos con aquellos que vienen por cuenta propia por los temas de reputación que tiene la ciudad para realizar toda clase de tratamientos”, explicó Mejía.

Los tratamientos

En cuanto a los procedimientos que más se vienen a hacer los turistas de salud en Medellín lideran las ayudas diagnósticas, con el 59% de los visitantes que vinieron a la ciudad por temas médicos. El 14% lo hicieron para temas de oftalmología, el 10% para cirugías plásticas, el 7% para exámenes de laboratorio, el 5% por chequeos ejecutivos, el 2% para evaluaciones de cardiología, otro 2% por gastroenterología y el 1% por tratamientos de ortopedia.

Las personas que vinieron a hacerse estos tratamientos dejaron $64.463 millones a la derrama económica de la ciudad, la cual no solo se fundamenta en el pago de los procedimientos en sí, sino que vienen acompañados de otros servicios más vinculados con el turismo.

El jugador de los Philadelphia Eagles, Cam Jurgens, llegó a Medellín para hacerse un tratamiento de células madre para tratarse un problema en la espalda. FOTO: GETTY

“Muchas de estas personas que vienen por tratamientos no llegan solos, sino que traen un acompañante y eso permite que haya mayores ingresos para la ciudad porque gastan en alimentación, hospedaje, transporte, visitas a sitios turísticos, entre otros”, indicó la subsecretaria de Promoción y Entretenimiento. De acuerdo con las cuentas de Medellín Health City, cada turista que viene por temas de salud se gasta, en promedio, 263 dólares al día ($970.000) y teniendo en cuenta los acompañantes, estos montos se duplican, lo que se transforman en mayores beneficios para toda la ciudad y dejan beneficios económicos a los centros asistenciales en los que reciben la atención. Le puede interesar: Medellín rompe récord de 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025; ¿cuál es el techo? La evolución de ingresos para Medellín por temas de atención a los extranjeros ha crecido hasta en seis veces, si se comparan con las cifras de hace 15 años, cuando se comenzó a fortalecer el tema de la atención médica para los extranjeros. Para el 2010, en Medellín ingresaron $10.208 millones de esta clase de turistas, mientras que para 2019 ya se había facturado $36.775 millones. Después del bajón ocasionado por la pandemia del Covid-19 de 2020 y 2021, para 2022 se obtuvieron ingresos por $50.743 millones de este grupo de foráneos.

Medellín por encima del resto

Pero la escogencia de Medellín para estos procedimientos también pasa porque desde distintos sectores han venido armando paquetes para que toda la experiencia de atención, más allá del paso por el centro asistencial, sea completa, satisfactoria y favorable. La subsecretaria Mejía comentó que “tenemos montada una estrategia para poder enamorar a los visitantes y que Medellín sea un gran destino en salud. Por ejemplo, estamos aprovechando al sector hotelero, al gastronómico y al de transporte para que se integren y puedan hacer que el visitante pueda llegar con paquetes completos”.