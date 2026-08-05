El decálogo que el gremio de hospitales y clínicas envió al próximo gobierno para enfrentar crisis de salud

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó un decálogo de recomendaciones dirigido al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella para orientar las decisiones que deberá adoptar frente al sistema de salud, que tras cuatro años de mandato de Gustavo Petro está en rines. El documento propone una hoja de ruta con diez medidas organizadas en distintos horizontes de tiempo, que van desde acciones inmediatas para enfrentar la crisis financiera hasta reformas estructurales de largo plazo.
La asociación sostiene que las primeras decisiones deben concentrarse en estabilizar el flujo de recursos hacia los prestadores de servicios de salud. Entre las principales propuestas figura la consolidación de un Plan Extraordinario de Liquidez, argumentando que al cierre de 2025 el sector reportó una cartera de $25,7 billones, de los cuales $14,9 billones correspondían a obligaciones en mora. Según la ACHC, esta situación ha provocado cierres temporales de servicios y una creciente congestión en las áreas de urgencias.
Le puede interesar: A horas de terminar su mandato, gobierno Petro reactiva contrato por $5.500 millones para comprar ambulancias en Amazonas.
Dentro de ese mismo paquete de medidas, el gremio plantea fortalecer el mecanismo de giro directo de la unidad de pago por capitación (UPC), elevando el porcentaje mínimo de recursos girados directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud del 80 % al 90 %. Asimismo, propone identificar fuentes fiscales específicas para financiar el pago de la deuda hospitalaria, incluyendo los recursos provenientes de los 0,5 puntos del IVA social destinados a salud y otras alternativas que puedan definirse con el Ministerio de Hacienda.