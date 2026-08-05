A horas de terminar su mandato, gobierno Petro reactiva contrato por $5.500 millones para comprar ambulancias en Amazonas

A dos días de que inicie el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, el saliente de Gustavo Petro hace sus últimos movimientos en salud en las regiones. El Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas), que está bajo intervención y es administrado por la Superintendencia de Salud, reactivó el proceso de contratación para adquirir 11 ambulancias fluviales que prestarán servicio en distintas zonas de ese departamento. El proceso tiene un presupuesto que supera los $5.500 millones. La continuidad del proceso quedó oficializada mediante la Resolución 0401 del 29 de julio de 2026. En ese documento, además de levantar la suspensión que había detenido temporalmente la convocatoria, la administración del hospital introdujo cambios en el equipo responsable de revisar las propuestas presentadas por los interesados. Le puede interesar: Gobierno aumentó a 90 % el mínimo del giro directo de recursos a hospitales y clínicas; ¿qué significa esto? Según el cronograma que quedó actualizado y dado a conocer por Caracol Radio, la adjudicación del contrato está prevista para el próximo 12 de agosto. En esa fecha también se definirá si el proceso continúa con la firma del contrato o si, por el contrario, la convocatoria es declarada desierta. El calendario ha llamado la atención debido a que la decisión final se tomará en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.

La licitación contempla la compra de 11 embarcaciones adaptadas para la atención médica con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en regiones donde los ríos representan la principal vía de comunicación. Los vehículos acuáticos estarán destinados al Hospital San Rafael de Leticia, al Hospital Local de Puerto Nariño y a los servicios de salud que funcionan en las áreas no municipalizadas del Amazonas. La información publicada en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) II señala que el valor del contrato es de $5.508’235.040. Con esos recursos se busca ampliar la cobertura de atención en un territorio caracterizado por las distancias largas y las dificultades de acceso a los servicios médicos.

El procedimiento había quedado suspendido desde el 14 de julio de 2026. Sin embargo, con la expedición de la nueva resolución, el hospital dejó sin efecto esa decisión y autorizó la reanudación de todas las etapas pendientes dentro de la convocatoria pública. Además del reinicio del proceso contractual, la resolución introdujo modificaciones en la conformación del comité evaluador. El cambio se dio por la finalización del contrato de prestación de servicios de un ingeniero que hacía parte del equipo encargado de analizar los aspectos técnicos de las ofertas. Tras esa salida, la responsabilidad quedó concentrada en la ingeniera biomédica Lizeth Paola Obando Lara, quien asumirá de manera exclusiva la revisión técnica de las propuestas que sean presentadas por los proponentes. Así mismo, el comité quedó integrado por Mayerly León Quitián, encargada de la evaluación jurídica; Lizeth Paola Obando Lara, responsable del análisis técnico, y José Junior Córdoba Negeteye, quien tendrá a su cargo la revisión financiera de las ofertas. La resolución también establece que todas las actuaciones realizadas por el anterior integrante del comité conservan su validez jurídica, por lo que los avances efectuados antes de su retiro seguirán haciendo parte del expediente del proceso de contratación.

Vale recordar que el Hospital San Rafael de Leticia continúa bajo medida de intervención forzosa administrativa después de que la Supersalud la prorrogara, con el aval del Ministerio de Salud, hasta abril de 2027 bajo el argumento de mantener acciones orientadas a garantizar la prestación de los servicios y fortalecer la gestión institucional. El próximo miércoles 12 de agosto se conocerá si la contratación para las ambulancias fluviales culmina con la adjudicación del contrato o si deberá iniciarse un nuevo proceso.

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¿Qué son las ambulancias fluviales y por qué son importantes para la atención en salud del Amazonas? Las ambulancias fluviales son embarcaciones adaptadas para atender emergencias y trasladar pacientes por los ríos. En el Amazonas son esenciales porque muchas comunidades solo tienen acceso a servicios médicos mediante transporte fluvial, lo que reduce tiempos de respuesta y mejora la cobertura sanitaria. ¿Por qué el Hospital San Rafael de Leticia está comprando ambulancias fluviales? El proceso busca fortalecer la atención médica en zonas del Amazonas donde los ríos son la principal vía de transporte. La contratación forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad de respuesta del hospital y de otros servicios de salud del departamento. ¿Cuándo se conocerá el resultado de la licitación de las ambulancias fluviales del Amazonas? Según el cronograma vigente, la decisión está prevista para el 12 de agosto de 2026. Ese día se definirá si el contrato es adjudicado o si el proceso se declara desierto, de acuerdo con la evaluación de las propuestas presentadas. ¿Cómo puede afectar la compra de ambulancias fluviales a la atención médica en el Amazonas? Si la contratación se concreta, podría mejorar el acceso oportuno a servicios de salud en comunidades alejadas y facilitar el traslado de pacientes. El impacto dependerá de la ejecución del contrato, la entrada en operación de las embarcaciones y su cobertura efectiva.