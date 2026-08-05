Hasta cinco millones de pesos por hacer pereza: Itagüí abre convocatoria para el desfile de camas y comparsas

En Itagüí están buscando camas para hacer pereza. La Alcaldía abrió la convocatoria para uno de los eventos más queridos de su tradición festiva: el Desfile de Camas y Comparsas, que este año llega en su versión número 35 el domingo 16 de agosto.

El desfile hace parte de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura y es una celebración que desde 1991 le rinde homenaje a la vocación productiva de Itagüí, el municipio más pequeño de Antioquia en extensión pero uno de los más densamente poblados e industrializados del país.

Durante décadas, su tejido empresarial —textil, químico, metalmecánico— fue el motor económico del sur del Valle de Aburrá, y las fiestas nacieron como una forma de celebrar esa identidad trabajadora.

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Con el tiempo, el Día Mundial de la Pereza se convirtió en su evento más icónico: una jornada en la que Itagüí se toma un descanso colectivo y lo convierte en fiesta, arte y creatividad.

Pueden participar empresas, colectivos, organizaciones y ciudadanos en dos categorías: una para el sector empresarial y entidades con ánimo de lucro, y otra para personas naturales y entidades sin ánimo de lucro. Los premios son los mismos en ambas: cinco millones para el primer lugar, tres para el segundo y dos para el tercero.