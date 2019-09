Deuda del Gobierno con gestores farmacéuticos asciende a $4,1 billones: Fenalco

En el marco del Congreso anual de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el vicepresidente Eduardo Visbal, señaló que la deuda del Gobierno con los siete gestores farmacéuticos afiliados a la agremiación asciende a 4,1 billones de pesos.

De esa cifra, 2,2 billones pertenecen a deudas atrasadas, es decir que vencieron en abril de 2018. “Para ello el Gobierno anterior contratò una auditoria, pero aún no se ha pronunciado. Estamos esperando que produzca los frutos necesarios para desempantanar esta situación” , recalcó Visbal.

Precisamente, en la agenda del Congreso que se realizó en Neiva, estaba programada una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad a cargo de girar el dinero por servicios o medicamentos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), antes conocido como POS. Sin embargo, no pudieron asistir por el retraso de los vuelos desde El Dorado. No obstante, el gremio reiteró que va a continuar con el trabajo para concretar un cronograma de pagos, contemplado en la Ley de Punto Final.

Esta obligación del Estado afecta a siete compañías gestoras farmacéuticos, empresas encargadas de suministrar medicamentos a nivel nacional. Las compañías afectadas son: Cruz Verde, Audifarma, Cafam, Colsubsidio, Evedisa, Éticos y Comfandi.

Por su parte, la Adres resaltó mediante un comunicado, que entre enero y agosto de este año ha girado 2,93 billones de pesos por servicios y medicamentos no financiados, de los cuales el 22 %, es decir, 654.251 millones de pesos beneficiaron a los gestores farmacéuticos agremiados en Fenalco.

Con respecto a las cuentas pendientes del 2018, la Adres indica que desde abril de 2018 a agosto de 2019 las EPS han radicado a nombre de los siete gestores farmacéuticos cuentas por servicios y tecnologías no financiadas por valor de 3,06 billones de pesos.

“Los gestores farmacéuticos han recibido desde abril del año pasado a la fecha, 2.76 billones de pesos. Dineros que fueron pagados por la EPS o de forma directa por parte de las EPS”, agregó Cristina Arango, directora de la Adres.

Cabe resaltar, que para el caso de los recobros por servicios y tecnologías no PBS, la radicación de las cuentas de los gestores farmacéuticos ante la Adres depende de la EPS a la que le facturó los servicios prestados. “Los recobros por servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) han sido un de los principales retos de sostenibilidad fiscal para el sistema de salud dado, el vertiginoso crecimiento en el gasto por este concepto (incremento 40 % entre 2015 y 2018) y la dispersión de precios con los que recobran, especialmente, los medicamentos”, puntualizó el comunicado de la entidad.

