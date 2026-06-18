Gasto en salud de hogares colombianos subió 57,3 % y está afectando más a los pobres

La premisa del presidente Petro de querer afectar financieramente a las entidades promotoras de salud (EPS) terminó repercutiendo a las personas por los que dice haber gobernado y estar más preocupado: los pobres. Así lo indican los datos del gasto de bolsillo que hacen los colombianos para acceder a servicios de salud y medicamentos, el cual sigue creciendo y se ha convertido en señal de alarma sobre el deterioro de la protección financiera que ofrecía el sistema colombiano.
En el marco del foro de salud número 32 de la Andi, a Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advierte que la manera en que cada vez más familias están asumiendo costos que antes eran cubiertos por el aseguramiento de las EPS.
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De acuerdo con las cifras divulgadas por Afidro, el gasto de bolsillo (plata que las personas tienen que sacar de sus ingresos para gastos en salud) aumentó un 57,3 % entre 2022 y 2025. Este incremento está asociado a las crecientes barreras de acceso que enfrentan los pacientes cuando las citas médicas se retrasan, los medicamentos no son entregados o las aseguradoras tardan en asignar citas por la falta de recursos.