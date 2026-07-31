Salió Devimed y llegó el Invías al Oriente antioqueño, ¿qué pasará con las autopistas?

A partir de la medianoche de este sábado los corredores viales del Oriente antioqueño que antes estaban adscritos a la concesión Devimed quedaron bajo la responsabilidad del Invías, situación que a muchos antioqueños les ha traído más que preocupaciones, pues se teme que estas vías –que son esenciales para la subregión– corran el mismo destino que hoy presenta el tramo entre El Santuario y Caño Alegre de la autopista Medellín–Bogotá.
El cambio se debe a que la concesión vial dejará de operar en el Oriente antioqueño, toda vez que llegó a su fin el contrato que tenía con el Estado desde 1996 y con el que administró durante 30 años varios corredores estratégicos entre Medellín y el Oriente.
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El Gobierno de Gustavo Petro decidió no prorrogar ese contrato, por lo que, a partir de este 1 de agosto de 2026, las vías y los peajes bajo responsabilidad de Devimed regresarán al Instituto Nacional de Vías (Invías), mientras se define el modelo de operación que tendrá este corredor a futuro.