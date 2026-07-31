“La salud se salva entre todos”: Ana María Vesga tras anuncio de su nombramiento en el ministerio

El mismo día en que el gobierno saliente condecoró al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pese a los cuestionamientos por el deterioro de la atención a pacientes y la crisis financiera del sistema, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que la próxima ministra de Salud será Ana María Vesga, hasta ahora presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el principal gremio de las EPS del régimen contributivo. La decisión marca un cambio de rumbo frente a la política impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, que mantuvo una confrontación permanente con las EPS y promovió una reforma estructural al sistema de salud. Le puede interesar: Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio Tras conocerse su nombramiento, Vesga aseguró que asumirá el cargo con el propósito de reconstruir la confianza entre los distintos actores del sector. "Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo De La Espriella como Ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!", expresó.

Tras ascendido que justamente anoche Vesga habría presentado su renuncia como presidenta ejecutiva de Acemi. Esto justo en medio de cuestionamientos de parte del Pacto Histórico por lo que consideran una falta de independencia de Vesga por la participación en la dirección de dicho gremio así como por haber participado en ajustes de la UPC a favor de particulares.

El presidente Petro cuestiona la designación

El presidente Gustavo Petro reaccionó con críticas al anuncio y aseguró que el nuevo gobierno entregará el manejo del sistema a quienes, según él, son responsables de buena parte de la crisis. “La salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS. Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”, escribió el mandatario.

Pacientes respaldan el nombramiento, pero ya hacen peticiones

Aunque el nombramiento generó rechazo desde el Gobierno saliente, varias organizaciones de pacientes lo recibieron con expectativa. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo la designación y afirmó que el país necesita un cambio de rumbo para enfrentar la crisis del sistema. "Celebramos el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud. Usted sabe que cuenta con todas las organizaciones para parar la crisis humanitaria", afirmó. No obstante, advirtió que su primer desafío demostrará su independencia frente a las EPS. Según Silva, la nueva ministra tendrá tres prioridades inmediatas: 1. Frenar la crisis humanitaria mediante una declaratoria desde el inicio del nuevo gobierno. 2. Cumplir los autos de la Corte Constitucional para garantizar una financiación adecuada del sistema, más allá del pago de deudas de las EPS. 3. Recuperar la confianza institucional, fortaleciendo entidades como la ADRES y despolitizando la Superintendencia Nacional de Salud. También señaló que uno de los asuntos más complejos será definir el futuro de las EPS intervenidas durante el gobierno de Petro.

Vesga recibirá una cartera marcada por profundas diferencias con los principales actores del sistema de salud. Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), entre 2025 y el primer semestre de 2026 fallecieron 2.637 pacientes con enfermedades raras por demoras, interrupciones y fallas evitables en el acceso a los servicios de salud. A ello se suma el cierre de instituciones prestadoras. Datos de la Unión de IPS de Colombia (Unips) indican que durante 2025 se registraron 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos de prestadores de salud. Precisamente, Diego Gil, director ejecutivo de Fecoer, aseguró que el gobierno saliente “negó la crisis del sistema, estigmatizó a quienes la denunciaron y abandonaron a los pacientes y sus familias”. Recordó además que desde 2024 existe una ruta de atención para personas con enfermedades raras, pero pidió que el nuevo gobierno se convirtiera en esa política en resultados concretos. “Hacemos un llamado para que el trabajo se traduzca en diagnósticos oportunos, acceso a atención integral sin interrupciones y protección efectiva de la vida”, señaló. Uno de los primeros asuntos que deberá resolver Vesga será el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado gira mensualmente a las EPS por cada afiliado. Diversos economistas de la salud y expertos sostienen que la UPC presenta un rezago acumulado desde 2022 y que ha sido insuficiente para cubrir los costos reales de atención. Durante el gobierno de Petro, el Ministerio de Salud mantuvo la decisión de no hacer un incremento extraordinario, pese a que la Corte Constitucional ordenó revisar su cálculo mediante un auto expedido en 2025. Siga leyendo: De la Espriella designó a los nuevos directores de la ANI, el FNA y Parques Nacionales; vea quién es hijo

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