“La salud se salva entre todos”: Ana María Vesga tras anuncio de su nombramiento en el ministerio

El mismo día en que el gobierno saliente condecoró al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pese a los cuestionamientos por el deterioro de la atención a pacientes y la crisis financiera del sistema, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que la próxima ministra de Salud será Ana María Vesga, hasta ahora presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el principal gremio de las EPS del régimen contributivo.
La decisión marca un cambio de rumbo frente a la política impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, que mantuvo una confrontación permanente con las EPS y promovió una reforma estructural al sistema de salud.
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Tras conocerse su nombramiento, Vesga aseguró que asumirá el cargo con el propósito de reconstruir la confianza entre los distintos actores del sector.
"Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo De La Espriella como Ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!", expresó.