Rafael Poveda es señalado por presunto acoso y responde a testimonios: “No me voy a quedar callado”

El periodista Rafael Poveda se pronunció públicamente luego de que el 30 de julio el colectivo Yo te creo, Colega y el medio Noticias Brava divulgaran dos denuncias en su contra por presunto acoso y abuso sexual.
El comunicador, director de Testigo Directo y del podcast Más allá del silencio, Rechazó los señalamientos, cuestionó el procedimiento con el que fueron publicados los testimonios y sostuvo que no tuvo la oportunidad de responder antes de que su nombre fuera divulgado.. Hasta el momento, una de las denunciantes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y no existe una decisión judicial sobre los hechos.