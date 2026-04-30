Instituto de Cancerología y Nueva EPS llegaron a acuerdo para atención de pacientes

Este jueves el Instituto Nacional de Cancerología y el agente interventor de la Nueva EPS anunciaron que llegaron a un acuerdo para continuar con la atención de pacientes con cáncer en ese centro médico. El anuncio se hizo después de una reunión que sostuvieron la directora, doctora Carolina Wiesner, y el agente interventor de la aseguradora, Jorge Iván Ospina. Se pactó un plan de pagos al Instituto que se extenderá entre mayo y julio, así como la constitución de una póliza. Le puede interesar: Pacientes de Nueva EPS en tratamiento seguirán con atención: Instituto de Cancerología “Estamos muy complacidos y muy agradecidos. Vamos a tener un nuevo contrato, vamos a tener un convenio de colaboración”, afirmó la directora Wiesner tras terminar el encuentro.

Según informaron los funcionarios, el próximo 15 de mayo se firmará un nuevo contrato entre el Instituto y Nueva EPS; así mismo, se planteó un plan de pagos de $52.000 millones distribuido así: $20.000 millones en mayo, $16.000 millones en junio y otros $16.000 millones en julio. Vale recordar que este miércoles el Instituto de Cancerología había anunciado que desde el 1 de mayo dejaría de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a esa EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales.

En ese sentido, el centro médico había indicado que “durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”. Conozca: Pacientes de Nueva EPS en tratamiento seguirán con atención: Instituto de Cancerología Aún así, aclaró que el anuncio no significaba que a los pacientes que actualmente están recibiendo tratamiento se les cancelaría su atención, sino que no se recibirían más.

El Instituto señaló que tiene una cartera (deudas) que a 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones. Así mismo, señaló que esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías que les han hecho. Según datos publicados por el representante a la Cámara, Andrés Forero (Centro Democrático), la cartera total se disparó de $36.295 millones en marzo de 2024 a la alarmante cifra de $136.424 millones para febrero de 2026, lo que representa un incremento del 275,8 %. Continúe leyendo: Instituto de Cancerología no prestará servicios a pacientes de Nueva EPS desde el 1 de mayo

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