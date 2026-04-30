Instituto de Cancerología y Nueva EPS llegaron a acuerdo para atención de pacientes

Este jueves el Instituto Nacional de Cancerología y el agente interventor de la Nueva EPS anunciaron que llegaron a un acuerdo para continuar con la atención de pacientes con cáncer en ese centro médico. El anuncio se hizo después de una reunión que sostuvieron la directora, doctora Carolina Wiesner, y el agente interventor de la aseguradora, Jorge Iván Ospina.
Se pactó un plan de pagos al Instituto que se extenderá entre mayo y julio, así como la constitución de una póliza.
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“Estamos muy complacidos y muy agradecidos. Vamos a tener un nuevo contrato, vamos a tener un convenio de colaboración”, afirmó la directora Wiesner tras terminar el encuentro.