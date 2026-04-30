Procuraduría investiga a Nueva EPS por muerte de joven que esperaba su medicamento para la leucemia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios de la Nueva EPS por presunta negligencia en la muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Jeisson Javier, quien murió el 14 de marzo, habría enfrentado múltiples barreras para acceder al medicamento llamado Blinatumumab, una inmunoterapia fundamental dentro de su tratamiento contra el cáncer, que al parecer llevaba meses reclamando a esta EPS.

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El joven fue diagnosticado en febrero de 2025 y, para octubre de ese año, necesitaba el medicamento con el que complementaría su esquema de tratamiento. Él denunció que había presentado una tutela que falló a su favor, pero que aun así no le entregaban el fármaco, incluso con los llamados por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

“(...) Es por ello que acudo a estos medios para exigirle a la Nueva EPS que mi medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo que se me respete el derecho a la salud y a la vida”, expresó Jeisson Javier en un video en el marco de su denuncia pública.