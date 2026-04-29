Instituto de Cancerología no prestará servicios a pacientes de Nueva EPS desde el 1 de mayo

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas entidades. La decisión fue confirmada mediante un comunicado publicado este martes, en el que el instituto explicó que, pese a meses de conversaciones, “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios ya prestados ni acuerdos sobre la cartera pendiente”. Según la entidad, la falta de autorizaciones y el incumplimiento en los pagos hicieron inviable continuar con la atención en las condiciones actuales. “Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”, señala el documento. Lea también: El médico colombiano que está creando una terapia contra el cáncer en un hospital de élite mundial El Instituto Nacional de Cancerología también dice que la decisión se toma de manera temporal “porque no hemos logrado establecer un contrato con la EPS”. Pese a la decisión, esa entidad ha dicho que mantendrá, “sin restricción”, los servicios de urgencias oncológicas las 24 horas y “todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer”.

Este es el comunicado del Instituto de Cancerología. Foto: redes

El Instituto dijo que la decisión intentó ser postergada “tanto como había sido posible, porque su razón de ser era atender a los pacientes con cáncer”. Lea: El cáncer de páncreas empieza a ceder: avances científicos dan esperanza tras 40 años sin novedades Hizo el llamado también para que pronto tomen diálogo con la Nueva EPS para “restablecer la atención a pacientes nuevos y seguir cumpliendo con su misión”.

“Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”: interventor de Nueva EPS

El recién posesionado interventor de Nueva EPS, el médico Jorge Iván Ospina, reaccionó al comunicado del Instituto Nacional de Cancerología. Ospina dijo que aunque comprende los argumentos del Instituto para tomar la decisión de suspender los servicios cancerológicos desde el 1 de mayo, “las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo, deben de utilizar las herramientas apropiadas para poder informar a este caso, en este caso, a la nueva EPS, que el instituto nacional de cancerología cerrará servicios”.