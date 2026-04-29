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Instituto de Cancerología no prestará servicios a pacientes de Nueva EPS desde el 1 de mayo

La decisión fue confirmada mediante un comunicado donde explicaron que “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios”.

  • Nueva EPS mantiene intervenida por el Gobierno. Foto: Julio Herrera.
    Nueva EPS mantiene intervenida por el Gobierno. Foto: Julio Herrera.
  • Este es el comunicado del Instituto de Cancerología. Foto: redes
    Este es el comunicado del Instituto de Cancerología. Foto: redes
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas entidades.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado publicado este martes, en el que el instituto explicó que, pese a meses de conversaciones, “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios ya prestados ni acuerdos sobre la cartera pendiente”.

Según la entidad, la falta de autorizaciones y el incumplimiento en los pagos hicieron inviable continuar con la atención en las condiciones actuales.

“Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”, señala el documento.

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El Instituto Nacional de Cancerología también dice que la decisión se toma de manera temporal “porque no hemos logrado establecer un contrato con la EPS”.

Pese a la decisión, esa entidad ha dicho que mantendrá, “sin restricción”, los servicios de urgencias oncológicas las 24 horas y “todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer”.

Este es el comunicado del Instituto de Cancerología. Foto: redes
Este es el comunicado del Instituto de Cancerología. Foto: redes

El Instituto dijo que la decisión intentó ser postergada “tanto como había sido posible, porque su razón de ser era atender a los pacientes con cáncer”.

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Hizo el llamado también para que pronto tomen diálogo con la Nueva EPS para “restablecer la atención a pacientes nuevos y seguir cumpliendo con su misión”.

“Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”: interventor de Nueva EPS

El recién posesionado interventor de Nueva EPS, el médico Jorge Iván Ospina, reaccionó al comunicado del Instituto Nacional de Cancerología.

Ospina dijo que aunque comprende los argumentos del Instituto para tomar la decisión de suspender los servicios cancerológicos desde el 1 de mayo, “las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo, deben de utilizar las herramientas apropiadas para poder informar a este caso, en este caso, a la nueva EPS, que el instituto nacional de cancerología cerrará servicios”.

Jorge Iván Ospina dice que comprende las dificultades que puede tener un prestador de servicios cuando no se pagan oportunamente las facturas, así como las tensiones internas que esto genera en la organización hospitalaria para cubrir servicios personales, insumos, servicios generales y públicos.

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Sin embargo, advirtió que, si no se utilizan mecanismos adecuados, las situaciones pueden agravarse y las tensiones incrementarse.

Señaló que le “resultaba extraño que el Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar previamente con él y cuando apenas llevaba seis días en el cargo”, hubiera emitido un comunicado público anunciando el cierre de servicios a pacientes que requieren tratamiento contra el cáncer, incluidos algunos en proceso de diagnóstico.

Cuestionó que con la restricción de servicios lo que se pone en riesgo es la vida de miles de pacientes.

“¿Podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios, poniéndole en peligro su vida? ¿Se sabrá de derechos, que es el derecho a la salud, que es el derecho a la vida lo que se vulnera? Al Instituto Nacional de Cancerología le quiero compartir que las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones, y no instalar en medios que le cierran los servicios a muchísimas personas que demandan nuestra atención”, afirmó el exalcalde de Cali y hoy interventor de la Nueva EPS.

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Finalmente, afirmó que los pagos por parte de su institución estaban planificados, que nunca contemplaron dejar al instituto sin recursos, y que le sorprendía la emisión de un comunicado de tal magnitud, el cual —según indicó— vulnera la confianza y el derecho de los pacientes a recibir un trato digno.

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