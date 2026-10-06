¿Datos de afiliados de Nueva EPS están en manos de hackers? Esto dijo la compañía y lo que se sabe

Los datos de 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS —la aseguradora más grande y con más usuarios de Colombia— habrían quedado expuestos a posibles hackers. Un actor anónimo en la web informó que información sensible de las personas que están bajo la cobertura en salud de esa compañía estarían en su poder: esta iría desde contactos, identidad étnica, salud, exámenes y hasta hábitos. El portal MuchoHacker.lol señaló que el anuncio del mencionado actor informático apareció el domingo 4 de octubre de 2026 en un foro dedicado a la comercialización de datos robados. Según la publicación, la supuesta base contendría 11.239.741 registros distribuidos en 34 archivos. También, agregó la misma página, amenazó con divulgar la información si la entidad recurría a las autoridades. Hasta ahora, Nueva EPS no ha confirmado esa situación. Le puede interesar: Este fue el millonario monto que el Fomag aprobó trasladar de pensiones para la salud de los maestros. La página advierte que analizó los 30 registros que el actor difundió como prueba, sin acceder a sistemas de la EPS ni descargar información adicional. La muestra contiene datos personales y variables de salud altamente sensibles. Entre los campos anunciados también figuran diagnósticos, controles preventivos, vacunación y registros relacionados con las comunicaciones de la aseguradora.

El análisis encontró varios indicios compatibles con una base de datos real, aunque ninguno demuestra por sí mismo que la totalidad de la información sea auténtica. La estructura de las columnas coincide con intervenciones contempladas en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud establecida por la Resolución 3280 de 2018, incluyendo valoraciones médicas, tamizajes, salud oral, salud visual y planificación familiar. Además, algunos registros contienen un código correspondiente al régimen subsidiado de Nueva EPS. Por otro lado, patrones como la fecha de una próxima consulta de los usuarios siguen una regla matemática consistente con cálculos automatizados: en los 30 registros analizados, el día y mes coinciden con el nacimiento y la edad futura corresponde a múltiplos de cinco. La muestra incluye información fechada hasta agosto de 2026 y las edades son compatibles con una ventana de actualización en apariencia reciente.

MuchoHacker.lol identificó características particulares del sistema de origen. Algunos apellidos que contienen la letra Ñ aparecen sin ella, mientras otras tildes permanecen intactas. Así mismo, la organización territorial utiliza regionales y códigos internos que no siguen exactamente la división político-administrativa del país. La muestra, por ejemplo, trata determinadas zonas como unidades independientes y emplea denominaciones internas para territorios. Pese a estos indicios, todavía no está demostrado que existan los 11 millones de registros anunciados ni se conoce cómo habría sido obtenida la información o si provendría directamente de Nueva EPS o de un tercero que trabaja con ella. Algunas columnas relacionadas con llamadas, mensajes y campañas apuntan a posibles procesos de contacto con usuarios, que podrían involucrar contratistas.

¿Qué respondió la Nueva EPS?

La aseguradora publicó un comunicado de prensa en el que informó que tuvo conocimiento de una publicación en un foro de internet en la que “un tercero afirma tener información de sus afiliados”, por lo cual “de manera inmediata, activamos nuestro protocolo de respuesta a incidentes”.

En ese sentido, explicó que conformó un equipo “especializado de tecnología, ciberseguridad y protección de datos para establecer posibles fallas”. “Hasta el momento, las verificaciones realizadas no han identificado evidencia de acceso no autorizado a nuestros sistemas. La investigación continúa para establecer la veracidad y el origen de lo publicado”, agregó la comunicación de Nueva EPS. La entidad advirtió que informará “oportunamente cualquier novedad”. Hasta el momento, no ha habido más información sobre esa situación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se filtraron los datos de los afiliados de Nueva EPS? Según una publicación analizada por MuchoHacker.lol, un actor anónimo afirma tener información de más de 11 millones de afiliados de Nueva EPS. La entidad informó que activó un protocolo de respuesta y que, hasta ahora, no ha encontrado evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas. ¿Qué datos de los afiliados de Nueva EPS podrían estar expuestos? La información que el actor asegura tener incluiría datos de identificación y contacto, además de variables sensibles de salud, controles médicos, vacunación, hábitos e información étnica. MuchoHacker.lol encontró indicios compatibles con una base real, pero no pudo confirmar el alcance total de la supuesta filtración. ¿Qué deben hacer los afiliados de Nueva EPS ante una posible filtración de datos? Los afiliados deben desconfiar de llamadas, mensajes o correos que soliciten dinero, contraseñas o códigos de verificación, incluso si contienen datos personales. También conviene evitar abrir enlaces sospechosos y utilizar únicamente los canales oficiales de Nueva EPS mientras continúa la investigación. ¿Qué consecuencias puede tener una filtración de datos de salud de Nueva EPS? Una filtración de datos de salud puede facilitar suplantaciones, estafas personalizadas y otros usos indebidos de información sensible. En este caso, el impacto definitivo aún no está establecido porque Nueva EPS continúa investigando si hubo acceso no autorizado y cuál sería el origen de los datos.