¿Datos de afiliados de Nueva EPS están en manos de hackers? Esto dijo la compañía y lo que se sabe

Los datos de 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS —la aseguradora más grande y con más usuarios de Colombia— habrían quedado expuestos a posibles hackers. Un actor anónimo en la web informó que información sensible de las personas que están bajo la cobertura en salud de esa compañía estarían en su poder: esta iría desde contactos, identidad étnica, salud, exámenes y hasta hábitos.
El portal MuchoHacker.lol señaló que el anuncio del mencionado actor informático apareció el domingo 4 de octubre de 2026 en un foro dedicado a la comercialización de datos robados. Según la publicación, la supuesta base contendría 11.239.741 registros distribuidos en 34 archivos. También, agregó la misma página, amenazó con divulgar la información si la entidad recurría a las autoridades. Hasta ahora, Nueva EPS no ha confirmado esa situación.
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La página advierte que analizó los 30 registros que el actor difundió como prueba, sin acceder a sistemas de la EPS ni descargar información adicional. La muestra contiene datos personales y variables de salud altamente sensibles. Entre los campos anunciados también figuran diagnósticos, controles preventivos, vacunación y registros relacionados con las comunicaciones de la aseguradora.