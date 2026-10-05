Este fue el millonario monto que el Fomag aprobó trasladar de pensiones para la salud de los maestros

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó una modificación presupuestal para fortalecer la atención en salud de los docentes y sus beneficiarios, en medio de las dificultades financieras que atraviesa la entidad. La decisión contempla el traslado de $859.000 millones desde el componente destinado a pensiones hacia el sector salud. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la medida permitirá elevar los recursos disponibles para este servicio de $3,7 billones a aproximadamente $4,6 billones y contribuirá a garantizar la prestación médica durante los últimos meses de 2026. Le puede interesar: Adres podría dar créditos a EPS para pagar deudas por medicamentos y procedimientos: así funcionaría. La cartera educativa precisó que el movimiento presupuestal no comprometerá el pago de las pensiones correspondientes a este año, debido a que las obligaciones previstas para esa área ya cuentan con financiación.

Sin embargo, el Fomag enfrenta un faltante estimado en $2,7 billones para la actual vigencia. Ante este panorama, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, expresó preocupación por las condiciones financieras y jurídicas del fondo y reclamó acciones concretas por parte de la Fiduprevisora. La ministra de Trabajo, Natalia López, respaldó la reasignación de recursos, aunque advirtió que este tipo de medidas no pueden convertirse en una solución permanente. Según señaló, se requiere un plan que permita garantizar la prestación del servicio médico de los maestros sin recurrir periódicamente a nuevas modificaciones presupuestales. Durante la reunión también se informó sobre la auditoría forense que actualmente se desarrolla para determinar el manejo que tuvieron los recursos del Fomag. El Ministerio de Educación indicó que el proceso tendrá resultados dentro de aproximadamente un año.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien integra el Consejo Directivo, sostuvo que los resultados de esa investigación serán importantes para establecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. La discusión sobre las finanzas del Fomag se mantiene así como uno de los principales retos para garantizar la atención en salud del magisterio y la estabilidad financiera del sistema durante los próximos meses.

El cambio de modelo de salud del Magisterio

El 1 de mayo de 2024 el Gobierno del expresidente Gustavo Petro cambió el modelo de salud de los profesores del sector público, quienes hacen sus aportes de seguridad social al Fomag. Esa entidad es la que funciona como bolsa de recursos que recolecta los recursos de pensión, cesantías y salud. Lo que se hizo en ese entonces fue eliminar la intermediación de los operadores regionales (que hacían la labor de afiliación de las personas y sus beneficiarios, así como de contratar con hospitales y clínicas) y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora (quien era la encargada de administrar y manejar los recurso del Fomag). Con el cambio, los operadores salieron de la ecuación y la Fiduprevisora sería la encargada de celebrar contratos con las IPS y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.

Esto implicó que esa fiduciaria —una entidad sin experiencia en crear redes de servicios de salud— aprenda funciones nuevas, entre las que se encuentran la celebración de contratos y hacer gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que, además de experiencia, se necesita personal calificado que lo haga con eficiencia. La idea del Gobierno fue que, sin el intermediario a nivel regional, los miembros del magisterio y sus beneficiarios pudieran tener libertad de elección de su IPS. No obstante, las quejas en las primeras dos semanas de implementado denunciaron barreras de acceso a servicios, largas filas y demoras en la atención. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Vale recordar que en abril de este año la Procuraduría General de la Nación emitió un llamado de atención al Fomag y a la Fiduprevisora por las irregularidades en la prestación del servicio para los docentes. En ese entonces, el ente de control constató que el sistema opera sin contratos formalizados con su red de prestadores, en medio de un incremento sostenido de quejas por fallas en la atención médica que ha desembocado en marchas y protestas contra las directivas del fondo. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está pasando con el Fomag y la salud de los maestros en Colombia? El Fomag enfrenta un déficit estimado de $2,7 billones para 2026. Para reforzar la atención médica, su Consejo Directivo aprobó trasladar $859.000 millones del presupuesto de pensiones al de salud, según el Ministerio de Educación. ¿Por qué el Fomag tiene problemas para garantizar la salud de los docentes? Las dificultades están relacionadas con la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio, vigente desde mayo de 2024, que trasladó a la Fiduprevisora funciones antes realizadas por operadores regionales, incluida la contratación y auditoría de servicios médicos. ¿Qué deben hacer los docentes si tienen problemas para recibir atención médica? Los docentes y beneficiarios que enfrenten barreras de acceso pueden presentar sus reclamaciones ante las entidades responsables del sistema y acudir a organismos de control cuando corresponda. La Procuraduría ha documentado previamente irregularidades en la prestación del servicio. ¿Qué puede pasar con el sistema de salud del Magisterio después del traslado de recursos? El traslado busca sostener la atención durante 2026, pero no resuelve por sí solo el déficit del Fomag. La auditoría forense y las decisiones sobre la gestión de la Fiduprevisora serán claves para determinar responsabilidades y definir medidas de fondo.