Gasto en medicamentos sube 18,4% mientras crece la dependencia de importaciones

El informe Datascif 2026 de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Ascif, evidencia un aumento sostenido en el gasto en medicamentos por parte de los hogares colombianos, al tiempo que se incrementa la dependencia del país de las importaciones para abastecer el mercado farmacéutico.

Según el reporte, el gasto de bolsillo per cápita en medicamentos pasó de $91.200 en 2021 a $108.000 en 2024, lo que representa un crecimiento de 18,4%. En paralelo, el mercado farmacéutico en valores también mostró expansión, al pasar de $28,8 billones en septiembre de 2024 a $31,7 billones en septiembre de 2025, con un incremento de 10,07%.

Entérese: “Cerca de nueve mil pacientes con cáncer afectados”: pacientes de la Nueva EPS tras crisis con Instituto de Cancerología

El estudio advierte además presiones en categorías específicas de medicamentos. Los analgésicos registraron un aumento de 25% en consumo, mientras que los antidiabéticos orales superaron 79% de incremento, reflejando cambios en el comportamiento del gasto y en las necesidades de atención en salud.