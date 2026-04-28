Hay fecha para conciliación entre la familia de Kevin Acosta y el Estado, luego de que Petro los revictimizara

La Procuraduría dio un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuya muerte fue atribuida a fallas sistemáticas del sistema de salud.
Según información publicada por La FM, el ente de control convocó formalmente para el próximo miércoles 27 de mayo a una audiencia de conciliación entre el Estado colombiano y la Nueva EPS, que deberán sentarse frente a Yudy Katherine Pico, madre del menor, para intentar resolver el caso y llegar a un acuerdo.
El origen de esta citación radica en las conclusiones de la propia Procuraduría, que, tras analizar el historial del caso, determinó que el deceso del menor no fue un hecho inevitable, sino el resultado de la inadvertencia y la negligencia por parte de Nueva EPS.
La falta de atención oportuna y la gestión de la enfermedad del niño habrían sido los detonantes de una tragedia para su familia.
Entre los citados a responder no solo se encuentra la mencionada entidad de salud, la más grande del país, sino también el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.