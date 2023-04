Según conoció EL COLOMBIANO, estas fallas se estaría presentando desde después de Semana Santa, por lo cual el sistema se cayó, no hubo sistemas internos y no se podía acceder a los archivos internos ni a los correos electrónicos. Incluso, que las respuestas a los pedidos de medicamentos vitales no disponibles en el país estaría tomando entre ocho y 15 días.

El Invima informó de la situación por medio de sus redes sociales en la mañana de este jueves. Sin embargo, sobre el medio día anunció que la contingencia había sido superado y que estaba habilitada la plataforma de trámites y servicios.

En diálogo con este diario, el director de medicamentos del Invima, Luis Guillermo Restrepo, reconoció la falla en la página de la entidad, pero que esto “no debe estar impactando los tiempos de respuesta, porque efectivamente sí hemos tenido retrasos desde los dos ataques cibernéticos que nos hicieron y por otras fallas que se han presentado durante el restablecimiento”.