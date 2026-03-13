Además del actual, Procuraduría investiga a otros cinco interventores de Coosalud

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios agentes interventores de Coosalud EPS, en medio de las tensiones que atraviesa el sistema de salud en el país. El proceso se centra en la gestión realizada entre 2024 y 2026 por quienes han estado al frente de la intervención administrativa de la entidad.
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Entre los funcionarios vinculados a la actuación aparecen Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz, quienes han ejercido funciones como interventores dentro del proceso de control estatal sobre la aseguradora. La decisión también incluyó a Alexander Mesa Romero, quien fue suspendido provisionalmente por tres meses mientras avanza la investigación disciplinaria.
La apertura del expediente se formalizó mediante un auto fechado el 12 de marzo de 2026 y busca determinar si durante la intervención de Coosalud se presentaron irregularidades en la gestión que debían adelantar los agentes designados por las autoridades.