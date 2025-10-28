Ojo con este producto para ansiedad y depresión que no tiene el registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria que advierte a la ciudadanía sobre la venta ilegal del producto Magnesium Glycinate de la marca NatureBell, el cual no cuenta con registro sanitario vigente. Según la entidad, este suplemento se está distribuyendo de manera fraudulenta, por lo que su venta y consumo representan un riesgo para la salud pública. Le puede interesar: Invima alerta que están falsificando popular medicamento para pacientes con cáncer. Al realizar la verificación en la base de datos oficial de registros sanitarios, el Invima confirmó que no existe ningún registro asociado al nombre ni a la marca del producto. Por ello, el organismo lo catalogó como fraudulento.

Según el Instituto, el suplemento Magnesium Glycinate no ha sido autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. En ese sentido, la autoridad sanitaria advirtió que este tipo de productos, al no estar debidamente registrados, no garantizan calidad, seguridad ni eficacia y pueden contener ingredientes o concentraciones no informadas. La entidad también detalló los riesgos para la salud asociados al consumo de este tipo de productos. Entre ellos se encuentran palpitaciones, enfermedades cardíacas, ansiedad, temblores y posibles daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado. También pueden causar retención de líquidos, edemas y alteraciones metabólicas. Así mismo, recordó que los productos sin registro sanitario no ofrecen trazabilidad ni control de calidad, lo que impide conocer su verdadero contenido, condiciones de almacenamiento o transporte. Estos factores aumentan el peligro de intoxicaciones o reacciones adversas graves entre las personas que lo usen.

Por otro lado, el Invima exhortó a los ciudadanos a verificar el número de registro sanitario antes de adquirir o consumir un medicamento o suplemento. En este enlace se puede comprobar la autenticidad de los productos por nombre, principio activo o número de registro. El Magnesium Glycinate es una forma absorbible de magnesio que ofrece numerosos beneficios para la salud. Estos suplementos pueden aliviar los síntomas de ansiedad y depresión, mejorar el sueño y disminuir los niveles altos de azúcar en sangre. Esta autoridad recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar o consumir este producto. Y, en caso de estarlo usando, se debe suspender de inmediato su consumo y reportar cualquier evento adverso a través del portal de farmacovigilancia del Invima o por el correo invimafv@invima.gov.co.