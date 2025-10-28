Ojo con este producto para ansiedad y depresión que no tiene el registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria que advierte a la ciudadanía sobre la venta ilegal del producto Magnesium Glycinate de la marca NatureBell, el cual no cuenta con registro sanitario vigente. Según la entidad, este suplemento se está distribuyendo de manera fraudulenta, por lo que su venta y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Al realizar la verificación en la base de datos oficial de registros sanitarios, el Invima confirmó que no existe ningún registro asociado al nombre ni a la marca del producto. Por ello, el organismo lo catalogó como fraudulento.