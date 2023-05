Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, dijo en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo que dadas las preocupaciones de los colombianos, se reunirá con las EPS y asociaciones de pacientes para explicar y aclarar cada una de las dudas y preguntas que puedan tener respecto a la reforma, este lunes 29 de mayo, y que las entidades prestadoras de salud no desaparecerán sino que se transformarán.

Con la reforma a la salud en su fase final de debate, en los colombianos van germinando varias inquietudes, una de ellas tiene que ver con la entrega de los medicamentos, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas. Pues aún no está claro cómo sería el procedimiento de ser aprobado el articulado.

Para Jaramillo, explicó al periodista, el objetivo de la reforma a la salud es quitar los pasos de intermediación que existen, y de los que las EPS venían haciendo parte.

“A hospitales y clínicas no les pagan al día. Por eso, vamos a pagar directamente, para evitar esa intermediación. Las clínicas y los hospitales no están recibiendo esos recursos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cuenta pasa a una clínica y al mes, la Adres le tiene que haber pagado el 80 por ciento. Si no lo hace, la auditoría que le harán las gestoras investigará en dónde está la irregularidad. Pero vamos a pagarles para que tengan flujo de caja”, señaló. Además de que puedan cumplir “su función de gestoras, y continúen dentro del sistema de salud sin ningún inconveniente”, agregó.

Pero, ¿qué pasará con el acceso a los medicamentos?

Los usuarios tiene la duda y la preocupación por lo que pueda pasar con la entrega de sus medicamentos, porque suelen recogerlos en las sucursales de sus EPS, pero si las dinámicas cambian en relación a estas, temen que se presenten dificultades para acceder a los mismos.

Sin embargo, según explicó el ministro de Salud, en entrevista para El Tiempo, este servicio no presentará ningún cambio por el momento.

“Todos, quienes están afiliados, podrán continuar. Por supuesto que seguirán suministrando medicamentos. Es norma de ley. En este proceso de transición, todo esto se va a dar y vamos nosotros mirando en detalle cómo se va logrando que todos esos temas queden claramente definidos”, aseguró Guillermo Jaramillo.

Y sobre los tratamientos, explicó que el articulo 55 de la reforma dice que las entidades gestoras de salud mantendrán un manejo clínico de los pacientes a través de grupos de enfermedades crónicas de alto riesgo.

Por lo que al paciente “se le mantiene su médico, se mantiene su prestadora, se mantiene su gestora dentro de la institución prestadora de salud durante al menos seis meses posteriores a su transformación. En ningún caso se suspenderán tratamientos o se negarán consultas médicas con especialistas dentro del periodo de transición. Esos son derechos adquiridos por la lucha de la gente”, concluyó.