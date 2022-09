¿Siente que el Gobierno ha abierto los espacios de diálogo necesarios para discutir la reforma a la salud?

“Esta semana hemos tenido dos espacios: uno facilitado por el Congreso de la República y el otro por un medio de comunicación. Allí, por primera vez desde que llegó este Gobierno, nos hemos podido sentar con diferentes actores del sector a hablar de los temas de la reforma. Es un avance y muestra que hay una apertura. Participaron la ministra (Carolina Corcho) y los viceministros en los diferentes espacios. Creo que esa apertura hay que materializarla para hablar de los temas de la reforma, pero también para hablar de los temas del día a día del sistema de salud”.

Uno de los argumentos que esboza el Gobierno es que la gente votó por un cambio y, en esa medida, la eliminación de las EPS que proponen tiene cierta legitimidad...

“Entendemos que hay un mandato popular acerca del cambio, pero también entendemos que ese cambio tiene que ser para mejorar las condiciones sanitarias de la población. Y también entendemos que en las ocasiones en las cuales se les ha preguntado directamente a los colombianos acerca de si desean la eliminación de las EPS las respuestas han sido, de forma muy importante, que no.

En este momento yo recuerdo por lo menos tres encuestas en las cuales se les ha preguntado por la eliminación de las EPS en general y la propia. El exsenador Antonio Navarro, más que una encuesta, porque no hay un marco muestral, lanzó una pregunta en su Twitter sobre este tema. El 70 % de las personas dijeron no. Hay un mandato de cambio. Tenemos que entender cómo podemos construir sobre ese mandato un mejor sistema de salud, pero no necesariamente el cambio significa la eliminación de las EPS”.

¿Cree que las EPS tendrán incidencia y garantías para discutir la reforma a la salud que se presentará en 2023?

“Pues ha sido una promesa del Gobierno, una promesa de diálogo. Estamos esperando que esa promesa se concrete. Creo que viene una parte muy importante, que son los diálogos regionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de los cuales queremos hacer parte y estamos pidiendo ser invitados”.