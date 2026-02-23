Así será el seguimiento permanente de Supersalud al caos de Nueva EPS; ¿funcionará?

Las noticias relacionadas con la Nueva EPS no han sido las mejores. El número de tutelas sin responder, el aumento de quejas, la falta de acceso a medicamentos y, recientemente, la muerte de Kevin Acosta tienen los ojos de la opinión pública encima de esa aseguradora.
Así las cosas, la Superintendencia de Salud instaló el pasado 11 de febrero de 2026 el Seguimiento Permanente a esa EPS. Se trata de un mecanismo de control técnico semanal y obligatorio para supervisar continuamente su operación mediante un proceso de seguimiento a la medida cautelar.