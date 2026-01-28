“Se han recuperado seis cuerpos”: alcalde de Ocaña sobre el siniestro aéreo donde murió el congresista Diógenes Quintero

Tras el accidente del avión de Satena en Norte de Santander, que dejó 15 víctimas mortales —entre ellas el representante Diógenes Quintero—, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, confirmó a EL COLOMBIANO que los organismos de socorro ya han recuperado seis cuerpos en la zona del siniestro.
“El avión estaba a siete minutos aproximadamente de llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña cuando en la vereda Curacica, municipio de la Playa de Belén, el avión no alcanzó a cruzar el cerro y chocó contra él, según me dice una persona que estuvo en el lugar. La aeronave quedó bastante averiada”, relató el mandatario a este medio.