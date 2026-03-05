Nuevo susto para Colombia: Daniel Muñoz abandonó lesionado el partido contra el Tottenham Hotspur

Una nueva preocupación aparece en el camino de Daniel Muñoz a menos de 100 días para el inicio del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El lateral colombiano salió lesionado este jueves a los 14 minutos del partido entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur, correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Muñoz recibió una fuerte entrada del brasileño João Victor de Souza Menezes cuando intentaba desbordar por la banda derecha, una acción que terminó con el colombiano tendido en el césped y con evidentes gestos de dolor en su hombro derecho.