Seguridad en Bogotá: Galán denuncia “trabas” para que la Policía acceda a cámaras privadas

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que convocó a congresistas actuales y electos de la capital a una reunión el próximo lunes. El encuentro tendrá como objetivo construir una agenda conjunta para combatir la criminalidad en la ciudad. Se trataría de una reunión en la que se hablaría sobre “una construcción de agenda conjunta que permita tener mejores herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes”, según aseguró el mandatario. Uno de los mensajes más llamativos de su intervención fue sobre las dificultades que estaría enfrentando actualmente la Policía en la capital. El alcalde advirtió sobre los problemas que tiene la institución para acceder con rapidez a cámaras de seguridad privadas, lo que estaría limitando la capacidad de respuesta ante hechos delictivos en diferentes zonas de la ciudad. “Hoy, la Policía enfrenta trabas para acceder rápidamente a las cámaras de seguridad privadas para responder ante delitos, como ocurrió el mes pasado en un caso de sicariato al norte de Bogotá”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que algunos delitos sigan sin tener consecuencias efectivas para quienes los cometen. “Quien roba un celular sabe que, en la práctica, no enfrentará ninguna consecuencia, y muchos que usan la violencia quedan en libertad”, dijo.

Por su parte, Daniel Briceño, recién electo representante a la Cámara por Bogotá, anunció que irá al encuentro convocado por el alcalde Galán. El exconcejal anunció a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales que “a pesar de sus diferencias con la Alcaldía de Bogotá” asistirá al encuentro. No obstante, también aseguró que “la Alcaldía debe comprometerse a que las alcaldías locales abandonen la extrema politiquería, a dejar la tibieza con los bloqueos en TransMilenio y a dar los resultados que prometió en campaña en materia de seguridad”.

El acto de sicariato al norte de Bogotá

Específicamente, el alcalde Galán se refirió a un hecho de sicariato ocurrido hace tres semanas y aseguró que “la Policía llegó en menos de 3 minutos al sitio y lo primero que hizo fue mirar qué cámara sabía que mirara a esa zona de la calle para poder identificar al sicario”. Pero, según contó, a la Policía no le “dieron las imágenes” y eso dificultó la rápida respuesta de las autoridades.

Frente a esta situación, el mandatario insistió en que la Policía debería contar con acceso inmediato a ese tipo de registros cuando se trate de investigaciones o reacciones ante delitos. “La Policía tiene que tener acceso inmediato cuando sea necesario a esas imágenes para poder garantizar que captura a los delincuentes en Bogotá”, sostuvo. El alcalde indicó que este será uno de los temas que discutirá el próximo lunes en una reunión con congresistas actuales y electos de la ciudad, convocada en la sede de la Alcaldía. En ese encuentro también se abordarán problemas relacionados con la sanción de algunos delitos, como el hurto de celulares, que —según el mandatario— no siempre tiene consecuencias efectivas para quienes lo cometen.