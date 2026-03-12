El saqueo de la UNGRD de Petro: siete en la cárcel, dos prófugos y siete en juicio

El caso de la UNGRD no cabe en una sola foto, ya parece un álbum entero. Páginas y páginas de imágenes, cada una con un título distinto, capturas, imputaciones, contratos, sobornos, audiencias, pero en muchas de ellas aparece, de una u otra forma, el presidente Gustavo Petro como punto de referencia. A veces por la cercanía política, otras por la amistad o por el rol que tuvieron varios de los protagonistas dentro de su gobierno.
Esta es probablemente la imagen más incómoda que dejan estos cuatro años de mandato. Se trata de un álbum que el propio presidente intenta minimizar cuando lo califica de “¡barbaridad!”, pero que la justicia sigue llenando con nuevos retratos de exfuncionarios en la cárcel, congresistas investigados, contratistas bajo la lupa y procesos que continúan creciendo alrededor del mayor escándalo que ha golpeado a su administración.
Lo que comenzó con la polémica compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira terminó destapando una presunta red de sobornos, contratos direccionados y favores políticos.