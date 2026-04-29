Mamá de secretaria de Cañasgordas fue la víctima del aparatoso accidente en vía a Santa Fe de Antioquia

La madre de la secretaria de Planeación de Cañasgordas, Antioquia, fue la víctima del grave accidente que ocurrió en la noche del pasado martes en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia y que tuvo cerrado este corredor por 13 horas. La funcionaria también viajaba en el vehículo, pero resultó ilesa. La muerte de Rovira Collazos Collazos, de 86 años, se produjo sobre las 9:30 de la noche de este martes en el kilómetro 34+350 de este corredor nacional, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, de Medellín, y en cercanías al acceso al municipio de Ebéjico.

Aparentes fallas en el sistema de frenos de un camión que transportaba melaza y alimentos para animales provocó este siniestro, luego de que colisionara con dos tractocamiones y un carro particular, en el que se movilizaba Rovira y la funcionaria, Adiela Reyes Collazos, de 53 años. El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, explicó que “lamentamos el grave siniestro vial. Aunque las causas son materia de investigación, podría deberse a fallas mecánicas o a una impericia”. Entérese: Carro atropelló a habitantes de calle en el deprimido de Villanueva: Hay dos muertos y tres heridos La adulta mayor falleció en el sitio y los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección a su cuerpo sin vida, labores que demoraron varias horas, debido a que primero debieron extraer los restos mortales del automotor. La secretaria, por su parte, pese al estado en el que quedó su vehículo, sufrió alunas lesiones y fue llevada a un centro asistencial. También recibió acompañamiento debido a la muerte de su progenitora en este siniestro.

Debido a que así quedó la vía tras el accidente, fue necesario demorar la reapertura del corredor mientras se hacían las labores de limpieza. FOTO: CORTESÍA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN

Rovira había acompañado a su hija a Medellín para llevar a unos familiares que iban a viajar hacia Popayán, luego de compartir con ellas el fin de semana en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño. Ya se disponían a regresar hacia Cañasgordas. Desde la Alcaldía de Cañasgordas lamentaron lo ocurrido y enviaron un mensaje de condolencias público para apoyar a su funcionaria en el difícil momento. Le puede interesar: Conductor que atropelló y mató a 2 habitantes de calle en Villanueva no tenía pase ni Soat ni técnico-mecánica En este hecho también resultó lesionado Daniel Pardo, de 19 años, quien conducía el camión que provocó el siniestro y por la gravedad de sus afectaciones, tuvo que ser trasladado hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín. Su estado de salud es crítico. Debido a los estragos que dejó este accidente, la vía estuvo cerrada en su totalidad por más de 10 horas, tiempo en el que los vehículos fueron desviados por la vereda Boquerón, corregimiento de San Cristóbal, en una vía que se encuentra en pésimas condiciones para soportar una eventualidad de este calibre.