La mayoría de estos hechos se registraron entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 3:59 p.m., destacándose la primera hora con 271% más casos en comparación al promedio.

El informe también revela que la cifra de homicidios se redujo un 3% en el país, ya que en 2022 se registraron 6.617 homicidios, es decir un promedio de 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos, y en 2021 ocurrieron 6.807 casos.

Este delito en el primer semestre de este año se concentró entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m., y entre las 9 p.m. y las 9:59 p.m., horas en las que se presentaron 83%, 74% y 67% más casos en comparación al promedio.