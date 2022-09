Un joven de 25 años, que logró escapar del lugar y fue dado de alta hace algunas horas habló hoy para Blu Radio: “al momento que escuché los disparos sentí que venían de una calle cercana que estaba sola, entonces corrí a lo contrario hacia donde iba la mayoría de las personas. Yo no dejé de correr, alcanzó a avanzar unos 15 metros cuando siento los dos o tres impactos de bala”.

“Ya las piernas no me respondían, me desplomé y fue cuando unos amigos y familiares me auxiliaron“, relató el hombre que por seguridad pidió que se reservara su nombre. También confesó que mientras corría solo le pasaba por la mente su hija.

Según la narración, a pesar de que el joven ya fue dado de alta todavía conserva uno de los proyectiles en su pierna izquierda, porque los médicos le aseguraron que no representa un riesgo para su salud.