Soldado fue asesinado en ataque con drones atribuido a disidencias Farc en Bolívar

Un nuevo ataque con drones segó la vida de otro soldado en el país. Se trata de Óscar Enrique Palacios Rivas, quien fue asesinado en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Otro uniformado resultó herido en medio de la ofensiva atribuida al frente 37 de las disidencias de las Farc, según la información preliminar conocida hasta el momento. El hecho se suma a una creciente ola de ataques contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país mediante el uso de drones y artefactos explosivos. Entérese: En video | Drones con explosivos en Cauca; menores de edad estarían involucrados en su ensamblaje En otro hecho similar, pero esta vez ocurrido en el municipio de Arenal, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48, tras la activación de artefactos explosivos por integrantes del ELN.

Aunque los uniformados no sufrieron heridas de gravedad, las autoridades confirmaron que serán evacuados a un centro hospitalario en Bucaramanga para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación. Conozca: Jamundí ajustó 98 ataques con drones: ¿por qué las disidencias de Farc se ensañaron con ese municipio del Valle? Frente a estos ataques, el Ejército Nacional reiteró su rechazo al uso de este tipo de mecanismos por parte de los grupos armados ilegales. “El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el empleo de estos medios y métodos ilícitos de guerra, los cuales constituyen una flagrante infracción al derecho internacional humanitario y una violación de los derechos humanos. Así mismo, ratifica su compromiso inquebrantable de mantener las operaciones militares en la región, con el propósito de neutralizar las acciones criminales de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de los habitantes del sur de Bolívar”, informó el Ejército. La creciente utilización de drones en acciones armadas también ha impulsado iniciativas del Gobierno Nacional para regular el uso de estas tecnologías y fortalecer las capacidades de defensa en el país.

Ante el aumento de ataques, el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con las carteras de Defensa y Transporte, ya radicó en el Congreso un proyecto de Ley que define parámetros para el uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control del uso de drones y sistemas anti-drones en Colombia. La iniciativa busca establecer el marco normativo para la regulación integral de los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) y los Sistemas de Contramedidas (C-UAS), con el objetivo de reforzar la seguridad y limitar el uso ilegal de estas herramientas tecnológicas en el territorio nacional.