Soldado fue asesinado en ataque con drones atribuido a disidencias Farc en Bolívar

Un nuevo ataque con drones segó la vida de otro soldado en el país. Se trata de Óscar Enrique Palacios Rivas, quien fue asesinado en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Otro uniformado resultó herido en medio de la ofensiva atribuida al frente 37 de las disidencias de las Farc, según la información preliminar conocida hasta el momento.
El hecho se suma a una creciente ola de ataques contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país mediante el uso de drones y artefactos explosivos.
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En otro hecho similar, pero esta vez ocurrido en el municipio de Arenal, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48, tras la activación de artefactos explosivos por integrantes del ELN.