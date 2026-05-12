Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En video | Drones con explosivos en Cauca; menores de edad estarían involucrados en su ensamblaje

En el Cauca, imágenes muestran a un menor manipulando un dron DJI Matrice 400 en una zona rural, presuntamente adaptado para fines armados.

  • Menor de edad manipula un dron tipo DJI Matrice 400 en una zona rural del Cauca. Foto: captura de video
    Menor de edad manipula un dron tipo DJI Matrice 400 en una zona rural del Cauca. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
bookmark

En zonas rurales del Cauca, autoridades revisan imágenes que muestran a menores de edad manipulando drones presuntamente adaptados para fines armados. El material, que ya está en poder de inteligencia militar, evidencia una posible evolución en las tácticas de grupos ilegales que estarían incorporando a niños y adolescentes en procesos técnicos de preparación de dispositivos de ataque.

Las imágenes muestran una escena en medio de la geografía montañosa del Cauca y a un menor de edad manipulando un dron tipo DJI Matrice 400. El material, según conoció Caracol Radio, ya está en poder de inteligencia militar y hace parte de un conjunto de videos y fotografías que se encuentran bajo verificación. En los registros audiovisuales se observa al joven realizando la instalación y revisión de distintas piezas del equipo con detenimiento.

Entérese: Dron encontrado con explosivos cerca de Catam, en Bogotá, sería de las disidencias y era controlado a través de fibra óptica

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En una de las secuencias, aparece junto a un objeto cilíndrico que sería acondicionado para ser transportado por el dron, lo que ha encendido las alertas sobre un posible uso del dispositivo con fines explosivos. Tras el proceso de ajuste, el dron queda listo sobre una superficie de tierra en una zona rural del departamento, lo que, de acuerdo con el análisis preliminar, sugiere que podría estar preparado para un eventual despliegue.

El DJI Matrice 400 es un dron de cuatro motores y cuatro hélices con una capacidad de carga de hasta seis kilos. Además, cuenta con una autonomía de vuelo superior a los 50 minutos y un alcance de transmisión de varios kilómetros, lo que lo hace apto para operaciones a distancia, su peso puede variar dependiendo de la configuración, pero supera los 9 kg con batería instalada, y está pensada para despegar con una carga máxima de hasta 15,8 kg.

Siga leyendo: Hallaron dron con explosivos entre Bogotá y Mosquera: tenía carga de C4

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos