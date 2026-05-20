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Ataque con drones en Cauca dejó un oficial muerto y seis heridos

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, rechazó el atentado atribuido a disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y anunció continuidad de operaciones militares en el norte del departamento.

  • La víctima mortal fue el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL.
    La víctima mortal fue el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL.
El Colombiano
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hace 5 horas
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En la vereda Cuñutico (Suárez), integrantes de las disidencias de las Farc habrían utilizado drones cargados con explosivos para atacar a los uniformados que se encontraban en el sector.

El ataque le quitó la vida a un subteniente y dejó a seis soldados heridos, en medio de operaciones militares adelantadas en zona rural del municipio.

La víctima mortal fue el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, un oficial que llevaba más de tres años en la institución y que, según el Ejército, se encontraba en proceso de ascenso.

Tras la explosión, los militares heridos fueron atendidos inicialmente por enfermeros de combate y luego evacuados para recibir atención especializada.

El Ejército atribuyó el ataque a la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias que tiene presencia en esa región del Cauca, lideradas por alias Iván Mordisco. La Tercera División informó que, mientras ocurría la ofensiva, las tropas recibieron apoyo aéreo para responder a la situación.

Las Fuerzas Militares rechazaron el uso de drones con explosivos y señalaron que este tipo de acciones representan un riesgo tanto para los uniformados como para las comunidades cercanas.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el asesinato del oficial y aseguró que las operaciones contra los responsables seguirán.

“Nuestro oficial fue asesinado mientras realizaba operaciones militares en Suárez, Cauca, cumpliendo con honor y valentía la misión de proteger a los colombianos. Su sacrificio representa el valor de miles de hombres y mujeres de la Fuerza Pública que diariamente arriesgan su vida por la seguridad y tranquilidad del país”, escribió el funcionario.

Sánchez calificó el hecho como “una acción criminal repudiable que no quedará impune”.

El ministro también expresó solidaridad con la familia del oficial y con sus compañeros de unidad. “Hoy Colombia siente el dolor de perder a uno de sus héroes”, señaló, e insistió en que buscarán a los responsables.

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Por su parte, el Ejército aseguró: “Nuestro subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, dio su vida por el país que tanto amaba; este sacrificio lo convierte en héroe por siempre. Su entrega por Colombia vivirá para siempre en la memoria de quienes reconocen el valor de servir a la patria”.

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