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Soldados neutralizaron a disparos un dron cargado con explosivos en Puerto Saldaña, Tolima: investigan su origen

Las autoridades iniciaron las labores de inteligencia para dar con los responsables del sobrevuelo de este dron cargado de explosivos y que causó temor en medio de la comunidad que transitaba por el lugar del impacto.

  • El aparato fue impactado en pleno vuelo por soldados desplegados en el sector antes de que lograra aproximarse a la población civil. FOTO: Captura de video de redes sociales y Colprensa
    El aparato fue impactado en pleno vuelo por soldados desplegados en el sector antes de que lograra aproximarse a la población civil. FOTO: Captura de video de redes sociales y Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Varias ráfagas de fusil sonaron y suspendieron recientemente la tranquilidad de la comunidad en el corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, en el sur del departamento de Tolima, por lo que las autoridades se encuentran investigando.

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La alerta se encendió cuando las tropas del Ejército Nacional detectaron un dron equipado con carga explosiva sobrevolando la zona. Ante la amenaza inminente, los uniformados reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra el dispositivo tecnológico.

Detonación controlada en pleno vuelo

De acuerdo con el reporte oficial de la Quinta División del Ejército Nacional, la acción rápida de los soldados impidió un ataque de mayores proporciones en el sur del Tolima. Los disparos impactaron el aparato en el aire, provocando la explosión de su carga antes de que se aproximara a las zonas habitadas del sector.

El Ejército explicó por medio de un mensaje en sus redes sociales que “mediante fuego controlado, impactaron el dispositivo, provocando su activación en el aire y evitando que alcanzara el casco urbano, donde se encontraba población civil”.

La maniobra militar ejecutada este viernes 28 de agosto evitó consecuencias mortales para los residentes que se encontraban en el casco urbano del corregimiento durante el incidente y que se habían percatado de la presencia del peligroso objetivo volador.

Investigación y uso de nueva tecnología por grupos armados

Las autoridades investigan el origen del artefacto y atribuyen este hecho a las dinámicas de los grupos armados ilegales que operan en la región. La Fuerza Pública advirtió que estas organizaciones han incorporado drones adaptados con explosivos para atacar a la población y a las unidades militares, vulnerando la seguridad del departamento.

El uso de esta tecnología por parte de estructuras al margen de la ley representa una modalidad de ataque que expone de forma indiscriminada a los civiles. El sobrevuelo del aparato y la posterior respuesta armada generaron momentos de tensión y zozobra entre los habitantes de Rioblanco, quienes manifestaron su preocupación por el incremento del riesgo en su territorio.

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Actualmente, los organismos de inteligencia avanzan en el rastreo técnico del artefacto derribado para identificar a la estructura responsable de este intento de atentado en el sur del Tolima. Por ahora presumen que podría ser de las disidencias de las Farc.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde exactamente ocurrió el ataque con el dron explosivo en el Tolima?
El incidente ocurrió en el corregimiento de Puerto Saldaña, una zona rural perteneciente al municipio de Rioblanco, ubicado en la región sur del departamento del Tolima.
¿Hubo civiles heridos o víctimas fatales por la explosión del dron?
No se registraron personas heridas ni fallecidas, ya que las tropas lograron impactar y detonar el artefacto en el aire mediante fuego controlado antes de que lograra aproximarse al casco urbano donde se encontraba la población.
¿Qué unidad militar estuvo a cargo de neutralizar la amenaza aérea en Puerto Saldaña?
La operación técnica y la reacción armada estuvieron a cargo de tropas adscritas a la Quinta División del Ejército Nacional desplegadas en esa zona del sur del país.
¿Es habitual el uso de drones con carga explosiva en los ataques armados en esta región?
Sí, la Fuerza Pública advirtió que los grupos armados al margen de la ley han empezado a emplear con mayor frecuencia aeronaves no tripuladas adaptadas con explosivos como una modalidad recurrente para atentar contra la fuerza pública y las comunidades de la región.
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