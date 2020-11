“Somos parte de lo que Europa puede aportar ”

Del tiempo que ha pasado en Colombia, el diplomático Erik Hoeg ha estado encerrado más de la mitad. El confinamiento por la pandemia de coronavirus hizo que poco después de entregar sus credenciales al presidente Iván Duque como embajador de Dinamarca, el pasado 28 de enero, tuviera que enclaustrarse en su residencia.

Ahora que la reapertura lo permite, ha querido recorrer el país. A Medellín, por ejemplo, llegó por tierra porque quería dejarse sorprender por el paisaje antioqueño del que tanto había escuchado. Se declaro admirado por la transformación de la Comuna 13, recorrió la ciudad en el sistema Encicla del Área Metropolitana y con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) abrió rutas a futuros intercambios de experiencias exitosas.

En medio de su agenda, el dignatario conversó con EL COLOMBIANO sobre la relación de Dinamarca y Colombia y cómo puede materializarse en beneficio de ambos países.

Dinamarca ha llevado por Colombia diferentes propuestas de sostenibilidad: en Barranquilla firmó un acuerdo para la producción de energías limpias y en Bogotá donó árboles para la recuperación de los humedales, ¿qué puede venir para Medellín?

“Esta es una ciudad con mucho potencial en eficacia energética y en eso podemos apoyarla. No es solo producir electricidad de manera más eficaz sino también de consumirla de una manera más verde y sostenible. Mi país está muy enfocado en sostenibilidad, somos referente en algunos campos, con nuestros defectos, pero en general le apostamos mucho a reducir emisiones de carbono y eso es lo que podemos aportar a una ciudad como Medellín. También hemos hablado de ayudar en siembra de árboles, promover una cultura ciudadana de la sostenibilidad, hacer concursos artísticos para niños como en otras ciudades. Ya hemos tenido aquí buenas discusiones y vamos ahora a ver si podemos crear esos lazos de conexión y de intercambios”.

Otra coyuntura en que los países están buscando formas de ayudarse mutuamente es la crisis generada por la pandemia, ¿puede ser Dinamarca un aliado estratégico de Colombia en este aspecto?

“Yo, fundamentalmente pienso que en Europa hemos descubierto que son los países mismos los que tienen que definir su propia estrategia para salir de la crisis. Nosotros podemos apoyar en la medida en que nos lo permite nuestra política, nuestros recursos, yo pienso que la Unión Europea en su conjunto va a ser un aliado importante para Colombia, también se está apoyando muchísimo a la recuperación verde que se promueve a través del diálogo y hay fondos europeos que ayudan en este tipo de iniciativas”.

Pero en la reactivación económica, el comercio exterior también es fundamental...

“Sí. Claramente, también, más comercio entre Colombia y la Unión Europea va a ser una forma de salir de la crisis, creando empleo, más exportaciones, añadiendo valor agregado a los productos de Colombia, ahí pienso que sí, desde un país como Dinamarca podemos ayudar en algunos puntos específicos pero claro, no va a ser un país como el mío el que pueda ayudar a un país tan importante como Colombia solo a salir de la crisis, pues es un esfuerzo mundial y un esfuerzo donde la Unión Europea también participa”.

Dinamarca sorprendió al mundo con la apertura temprana de sus escuelas. En Colombia, con más dificultades en las zonas rurales, continuamos en un modelo semipresencial de alternancia ¿hay lecciones por aprender?

“Pienso que cada país tiene sus propios desafíos sobre sus instituciones y sus propias soluciones. Hemos hecho cosas de las que se puede aprender, ahora nosotros pasamos de una forma ejemplar de manejar la primera ola de contagios, a una segunda ola donde también mi país está sufriendo un poco más. Ahora mismo mi país tiene más de mil casos diarios en últimas fechas, que es una velocidad de contagio bastante importante para una población de apenas 4,6 millones de habitantes. Yo pienso que lo que hemos aprendido es a no bajar la guardia, estar siempre monitoreando lo que pasa y adecuar las medidas a la situación específica. No pienso que tengamos grandes lecciones, hemos hecho cosas que han funcionado, otras que no han salido tan bien y como todos, estamos intentando adaptar nuestras medidas a cada contexto”.

Para concluir, le quiero cambiar de tema: Estados Unidos. Más allá de la propuesta disparatada de Donald Trump de comprar Groenlandia, siempre ha sido un socio de Dinamarca, ¿qué viene con el triunfo de Joe Biden en las elecciones?

“En general, Dinamarca ha tenido en Estados Unidos un aliado muy fuerte, en el campo estratégico pero también en muchas otras cosas, es un socio comercial fundamental de Dinamarca y la Unión Europea, nosotros hemos trabajado de la mano con todas las administraciones que ha habido en Estados Unidos y seguirá así. Joe Biden viene claramente con otro enfoque político pero para Dinamarca al final un punto fijo es la cooperación muy buena con Estados Unidos. No tenemos duda que con Joe Biden van a venir nuevas perspectivas, va a haber avances en temas como el multilateralismo y la sostenibilidad”.