¿Sueldos desproporcionados? Ejército pide al gobierno De la Espriella revisar escala salarial de suboficiales y oficiales

“Revisar la nivelación salarial del personal militar”. Eso fue lo que le pidió el Ejército Nacional al gobierno entrante, según quedó consignado en un documento del empalme. Eso porque consideran que el incremento otorgado a los soldados profesionales habría generado una “desproporción” frente a los ingresos de suboficiales y oficiales.
Como reveló Caracol Radio, el texto asegura que el actual esquema “podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado”.