¿Sueldos desproporcionados? Ejército pide al gobierno De la Espriella revisar escala salarial de suboficiales y oficiales

“Revisar la nivelación salarial del personal militar”. Eso fue lo que le pidió el Ejército Nacional al gobierno entrante, según quedó consignado en un documento del empalme. Eso porque consideran que el incremento otorgado a los soldados profesionales habría generado una “desproporción” frente a los ingresos de suboficiales y oficiales. Como reveló Caracol Radio, el texto asegura que el actual esquema “podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado”.

Y es que el gobierno de Gustavo Petro aumentó progresivamente la remuneración de los soldados que prestan el servicio militar. Desde este año, los soldados regulares reciben el 70 % de un salario mínimo y la meta es que en dos años reciban lo equivalente a un mínimo. El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta del Ejército y defendió el incremento salarial. “Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país. Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base. Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del ejército y no a un criterio democrático donde el centro real de la acción es el soldado y el patrullero”, escribió en su X.

Así fueron los aumentos salariales de la Fuerza Pública

Esta discusión se da pocos meses después de que el Gobierno Nacional anunciara un incremento salarial para los integrantes de la Fuerza Pública. En abril, el entonces ministro de Defensa destacó que el Ejecutivo autorizó un aumento general del 7 % para los oficiales y suboficiales. El ajuste, sin embargo, fue mayor para los rangos más bajos de las Fuerzas Militares. A través del Decreto 038 de 2026, el Gobierno aprobó una nivelación salarial que calificó como histórica y que incluyó el pago retroactivo correspondiente. Con la medida, el salario de un soldado profesional quedó en $2’451.267, tras un incremento del 23 %; el de un cabo tercero pasó a $2’482.834 (+25,6 %); el de un cabo segundo a $2’514.404 (+23,2 %); el de un cabo primero a $2’530.189 (+20,2 %); y el de un sargento segundo a $2’545.974 (+11,9 %). En el caso de los soldados regulares, la remuneración mensual quedó en $ 1’750.905. Cabe señalar que antes de ese decreto, los soldados regulares en Colombia recibían una bonificación mensual cercana a los 300.000 pesos.

En ese momento, el presidente Gustavo Petro defendió esos ajustes al considerar que buscaba mejorar las condiciones económicas de quienes históricamente han recibido los salarios más bajos dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El Gobierno también argumentó en ese entonces que la medida tendría efectos más allá del ingreso de los uniformados. Según Petro, al provenir muchos soldados y patrulleros de municipios pequeños y zonas apartadas, el aumento de sus ingresos impulsaría el consumo de sus familias y dinamizaría las economías locales. Sin embargo, para muchos integrantes de las Fuerzas Militares, ese aumento afecta la coherencia, la equidad interna y la proporcionalidad frente a la asignación presupuestal. Siga leyendo: ¿Cuánto se ahorra Colombia si el gobierno entrante cierra las 17 embajadas que dijo Abelardo de la Espriella?

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