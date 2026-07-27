Colombia, entre los países donde es caro ir al estadio en América Latina: esto cuestan los abonos de fútbol

Con el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026, los principales clubes del fútbol profesional colombiano volvieron a abrir la venta de sus planes de abonos. Aunque para muchos aficionados representan la forma más económica de acompañar a su equipo durante toda la temporada, los precios muestran que asistir regularmente al estadio continúa siendo un gasto importante para el bolsillo de los colombianos.
Los planes más económicos de los equipos grandes oscilan entre 24% y 65% de un salario mínimo mensual, mientras que las localidades premium incluso superan el millón de pesos. Ese comportamiento coincide con un estudio publicado por el medio mexicano El CEO, según el cual Colombia es el cuarto país de América Latina donde resulta más costoso ir al estadio en relación con el ingreso de los trabajadores.