Supersalud anunció nuevos interventores para cuatro EPS, pero guarda silencio en el caso de Nueva EPS, ¿por qué?

Recientemente, la Procuraduría General de La Nación suspendió a cinco interventores de EPS de manera provisional por presuntas irregularidades. Aquella política judicial y administrativa dejó un hueco: ¿quién se hace cargo entonces de las entidades?
Para llenar aquel vacío, la Superintendencia de Salud publicó un comunicado en la madrugada de este jueves en el que anunció quienes serán los nuevos interventores temporales de cuatro entidades: en ASMET Salud quedó Jessica Milena Aguirre Santana; en Servicios Occidentales de Salud (SOS) quedó Margarita Orozco Eslait; en Savia Salud quedó Edda Lorena Sintura y en Coosalud designaron a Jorge Orlando Suárez Burgos.
Supersalud aseguró que estos nombramientos se dan “con el firme propósito de mantener la capacidad institucional, priorizando la continuidad en la prestación del servicio de salud y de garantizar la protección del derecho a la salud”.