Vence el plazo de la CAN a Ecuador y a Colombia para quitar aranceles, ¿qué ha pasado?

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo este 21 de mayo de 2026, fecha en la que vence el plazo impuesto por la Comunidad Andina (CAN) para desmontar los aranceles cruzados que ambos países se impusieron en medio de un choque diplomático y económico.
Aunque la CAN ordenó retirar las medidas al considerar que violan el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio regional, el gobierno de Daniel Noboa decidió mantener los gravámenes y acudir a mecanismos legales para intentar frenar la decisión del organismo andino.
Le puede gustar: Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro
Colombia, por su parte, reiteró que está dispuesta a eliminar los aranceles si Ecuador hace lo mismo. Sin embargo, Quito confirmó que desde el próximo 1 de junio reducirá su “tasa de seguridad” del 100% al 75%, pero no la desmontará completamente.