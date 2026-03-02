Procuraduría suspende a interventores de Petro en Savia Salud y EPS SOS: estas son las quejas de malos manejos en Medellín

En medio de la actual crisis de salud en el país, la Procuraduría General de la Nación inició procesos disciplinarios contra seis funcionarios que actuaron como agentes especiales interventores de dos EPS intervenidas por el Estado. Además, ordenó la suspensión provisional de dos interventores en ejercicio.
En el caso de Savia Salud, los investigados son los exinterventores Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y el actual interventor —ahora suspendido— William Humberto Salgado Gamboa.
Por EPS SOS, la medida cobija a exagentes interventores Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y el interventor actual Carlos Alberto Betancur Castañeda (también suspendido).